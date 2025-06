El callejón sin salida de Tchouaméni: la pesadilla del central reconvertido se extiende también con Xabi Alonso

Es un secreto a voces que a Aurélien Tchouaméni no le encanta precisamente eso de jugar como central. El francés, que llegó hace ya tres años al Real Madrid como un fichaje de campanillas por el que se pagaron 80 millones de euros, ha demostrado ser un tipo comprometido con sus constantes cambios de ubicación sobre el césped.

Las urgencias y la falta de efectivos en la zaga han hecho que el galo haya tenido que mutar su posición en múltiples ocasiones. Tanto, que se le considera a todos los efectos un central más de la plantilla, la primera opción a la que acudir de urgencias para tapar un agujero en el centro de la zaga.

Carlo Ancelotti convirtió ya la pasada temporada casi en una tradición eso de usar a Tchouaméni de central. Sin Militao, sin Alaba y con Asencio todavía asentándose en el primer equipo, el francés jugó innumerables partidos en el centro de la zaga.

Tchouaméni se echa agua en la cara. REUTERS

Lo cierto es que sus actuaciones fueron dudosas en muchos casos. Se le vieron las costuras, la falta de automatismos que debe tener un central, y por ahí el conjunto blanco mostró sus carencias en varios partidos.

Sin embargo, Ancelotti insistió una y otra vez pese a que el debate era ya algo público. Con el cambio de entrenador, seguramente algo suspiró dentro de Tchouaméni, pero la realidad y la confección de la plantilla han vuelto a meter al francés en lo que parece ser una suerte de callejón sin salida.

Dos partidos de la 'era Xabi Alonso', dos encuentros en los que Tchouaméni ha tenido que volver a retrasar su posición y jugar de central.

Fue una apuesta de Ancelotti

Hace un par de temporadas que Carlo Ancelotti vio en Aurélien Tchouaméni unas cualidades aptas para poder desempeñar un puesto en el centro de la zaga. Centrocampista de corte destructor más que creativo, al fin y al cabo llevaba el gen defensivo en la sangre.

Hace ya año y medio desde que se descorchó el tapón del cambio de posición. En octubre de 2023 las necesidades llevaron a Ancelotti a retrasar a Tchouaméni por primera vez para jugar como central. Lo hizo en un partido ante Osasuna, y el experimento agradó al italiano.

Ya por entonces dijo el propio futbolista que, por supuesto, estaba para ayudar al equipo, pero que eso de jugar tan cerca del portero no era lo que más le reconfortaba. Sin embargo, con el tiempo no ha tenido más remedio que adaptarse a la situación.

Tchouaméni se baja del autobús del Real Madrid. REUTERS

Esta pasada temporada ha consolidado a Tchouaméni como un defensa más del equipo. Con Militao fuera de juego, con Alaba más de lo mismo mientras seguía con su recuperación, la mala suerte se cebó con el Real Madrid y las carencias de la plantilla relucieron en esta posición.

Rüdiger se quedó prácticamente como el único central puro disponible, así que Ancelotti volvió a tirar del recurso de Tchouaméni. No fue algo esporádico, aquello se convirtió en una norma pese a que el francés fue criticado por sus actuaciones.

Era lógico. El centrocampista evidenció serias carencias cuando fue exigido como central, y algunas acciones suyas le costaron caro al Real Madrid en una temporada que no fue precisamente sobre ruedas.

Tan sólo la fuerte irrupción de Asencio sirvió para que Carlo Ancelotti cambiara su hoja de ruta y desistiera de su empeño en apostar por Tchouaméni de central. Un alivio para él, el primero, y también para el equipo.

Llega Xabi Alonso

A Tchouaméni se le hizo demasiado pesada la temporada pasada al verse jugando tantas veces de central. Por eso, respiró en cierto modo al ver que se daba un cambio de ciclo en el banquillo y que llegarían ideas frescas al equipo.

Con Xabi Alonso esperaba hacer tabla rasa y olvidarse por completo, o salvo en contadas ocasiones, de eso de jugar como central.

No era la idea principal de Alonso tampoco aquello de poner a Tchouaméni en el centro de la zaga, pero las circunstancias han hecho que la historia tenga que repetirse en sus dos primeros partidos al frente del equipo.

En estos dos primeros encuentros del Mundial de Clubes, Tchouaméni ha tenido que retrasar su posición para jugar de nuevo en el eje de la retaguardia. Fue así ante el Al Hilal tras la salida de Asencio, y volvió a suceder contra Pachuca después de la expulsión del canterano.

“No, la verdad es que no he hablado con Xabi por lo de mi posición, sobre si soy central o centrocampista. Yo estoy para ayudar al equipo. Y si me pide ser defensa, no diré que no. Lo haré sin problema. Claro que prefiero el medio, pero veremos...", aseveró el francés después del choque contra el Al Hilal.

La historia se repite. Tchouaméni sigue con sus buenas intenciones dispuesto a sacrificarse por el equipo, pero vuelve a dejar claro que su lugar es el centro del campo. Él espera más que nadie los regresos de Militao y de Alaba.