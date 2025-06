Cazorla se aferra al Tartiere para dar la vuelta a la eliminatoria y obrar el ascenso en el "partido más importante de mi carrera"

Santi Cazorla, dos veces campeón de Europa con la Selección, está a tres días de disputar el partido más importante en su carrera deportiva con el Real Oviedo en Segunda División. 90 minutos o 120' le separan del ascenso.

El capitán del conjunto carbayón volvió al equipo de su ciudad para poner fin a su carrera deportiva con un ascenso, quiere devolver al Oviedo de donde nunca debió salir, de la Primera División. En Anduva no pudo estar presente en la derrota por 1-0, pero sí estará en la vuelta.

Le tocará forzar, aunque merecerá la pena, deberá pensar. "Lo único que sé es que voy a estar sí o sí. Es el momento de arriesgar, de estar todos unidos en busca del último paso que nos queda [...] Estaré para lo que quiera el míster. Es lo que hemos hablado, luego él valorará lo mejor para el equipo", valoró en rueda de prensa.

Cazorla fue uno de los integrantes de la época dorada de la selección española, aunque no estuvo en el Mundial de Sudáfrica, sí formó parte de la plantilla que ganó las Eurocopas de 2008 y 2012 ante Alemania e Italia, unos partidos de menor importancia que la final del sábado.

Preguntado sobre si será el partido más importante de su carrera, 'El Mago' lo tiene claro: "Sí, es el más especial. He vivido muchas cosas, pero lo que siento por este club, y que me llegue al final de mi carrera, lo hace único. Ojalá se consiga, por encima de que yo participe o no".

La fuerza del Tartiere

A pesar de que el Mirandés lleva ventaja en la eliminatoria, es el Real Oviedo quien tiene más experiencia en este tipo de partidos. Sin ir más lejos, la temporada pasada también jugaron la final del playoff de ascenso, aunque en el RCDE Stadium desaprovecharon el 1-0 de la ida.

"En Cornellá nos refugiamos en el resultado. Nos pasó factura la inexperiencia y el querer mantener el resultado contra un gran equipo. Hay que aprender y tener un poco más de personalidad, creo que aquel día nos faltó. Y creo también que el equipo ha mejorado en ese sentido y está mejor preparado", ha reconocido el mediocentro del conjunto carbayón.

Santi Cazorla con sus compañeros la clasificación a la final del playoff. EFE

La afición del Oviedo quiere marcar el primer gol del partido con un lleno absoluto en un Carlos Tartiere que podría registrar la mejor entrada de su historia. Algo que puede ser una motivación, pero también jugar en contra.

"Las expectativas son muy altas, pero dentro del campo hay que tener esa tranquilidad y esa experiencia para saber leer el partido. Pero está claro que nuestra gente va a ser fundamental para conseguir el objetivo", concluyó Cazorla.