La alineación probable del PSG contra el Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes

El Paris Saint-Germain tendrá un duro examen en el inicio del Mundial de Clubes con el enfrentamiento ante un Atlético de Madrid al que ya se han enfrentado esta temporada. La Champions citó a ambos clubes en la fase liguera y a pesar de que los rojiblancos se llevaron la victoria, finalmente los de Luis Enrique fueron los que levantaron la 'Orejona'.

Ambos clubes están integrados en el grupo B junto con el Botafogo y el Seattle Sounders, por lo que no hay duda de quienes son los grandes favoritos a pasar de ronda. Sin embargo, de este primer enfrentamiento puede salir el primero de grupo, motivo por el que los dos equipos quieren la victoria.

A diferencia de algunos grandes equipos que participarán en este Mundial, ni PSG ni Atlético de Madrid se han reforzado. Sorprende más en el caso de los parisinos, acostumbrados a ser uno de los clubes protagonistas en los mercados con grandes desembolsos de dinero.

No se esperan importantes cambios en el once de Luis Enrique más allá de suplir la baja de Dembelé, lesionado. En la portería no hay ninguna duda, Donnarumma. El italiano ha realizado su mejor temporada desde que llegó a París y resultó clave en la consecución de la Champions.

La línea de cuatro en defensa se la saben de sobra los aficionados del PSG. Nuno Mendes y Achraf Hakimi estarán presentes en el carril derecho e izquierdo respectivamente; mientras que el eje de la zaga estará formado por Pacho y Marquinhos, el capitán del equipo.

Alineación del PSG contra el Atlético de Madrid.

En la medular, Luis Enrique podrá contar con su tridente de gala. Fabián Ruiz, Vitinha y Joao Neves formarán la sala de máquinas de un equipo donde ahí reside su principal fortaleza con la calidad de los tres tenores.

Mientras que en la parcela ofensiva, la responsabilidad del gol recaerá sobre Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos y Doué. El delantero portugués será el encargado de suplir a un Dembelé que sufrió una lesión en el cuádriceps de su pierna izquierda durante su participación con Francia en la Nations League.

Alineaciones probables

PSG: Donnarumma; Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi; Fabián Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Ramos y Doué.

Atlético de Madrid: Oblak; Galán, Giménez; Le Normand, Llorente; Gallagher, Barrios, De Paul, Simeone; Julián Álvarez y Sörloth.