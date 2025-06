La vida actual de Jesé Rodríguez: del jugador que comparaban con Cristiano al trotamundos que busca un nuevo reto

¡Qué gran partido, chicos! Gracias por lo de hoy, me siento feliz. ¡Vamos a por más, juntos podemos con todo!

💙❤️

What a great game, guys! Thanks for today, I feel happy. Let's go for more, together we can do anything!



Goles en…

🇪🇺 Champions League

🇪🇸 LaLiga

🇪🇸 LaLiga2

🇫🇷… pic.twitter.com/0gWZcq6IQv