El rompecabezas del Barça en el mercado de fichajes: varios huecos por cubrir y la necesidad de vender antes de comprar

Ya ha pasado un mes desde que el Barça sentenciara La Liga ganando El Clásico contra el Real Madrid. Un golpe sobre la mesa que elevó a los altares al conjunto de Hansi Flick y enterró de forma definitiva a Carlo Ancelotti.

31 días después el cuadro azulgrana disfruta y descansa tras una temporada llena de éxitos a la vez que prepara en la sombra el nuevo curso. Por su parte, los de Xabi Alonso se disponen a viajar a Estados Unidos para jugar el Mundial de Clubes.

El Barça no estará en este novedoso torneo organizado por la FIFA. Sin embargo, le pueden sacar el lado positivo. Sus jugadores están pudiendo recargar las pilas y descargar las piernas antes de una nueva campaña que se presenta frenética con el Mundial de selecciones en el verano de 2026.

Pero la maquinaria no está parada en Can Barça. Si bien no hay trabajo sobre el césped, sí que se están estrujando la cabeza en los despachos. Primero lo hicieron con las renovaciones de Flick, Lamine o Raphinha y ahora llega el momento de acometer fichajes y cerrar ventas.

Deco, director deportivo, ya habló de la intención de realizar varias incorporaciones en este mercado estival, pero todavía no se han producido movimientos. Algunos están al caer, otros se están cocinando a fuego lento y unos se presentan aún como algo lejano.

Joan García, prioritario

Quién está prácticamente cerrado es Joan García. El portero del Espanyol viene de ser una de las grandes estrellas de la temporada y su rendimiento le ha convertido en ser un jugador muy deseado por los grandes clubes de Europa.

Tiene una cláusula de 25 millones y todo hace indicar que el Barça la ejecutará esta misma semana para hacerse con sus servicios. El portero de 24 años llegará al equipo azulgrana en vistas a ser titular. Quién sabe si deberá competir con Ter Stegen.

A partir de ahí, una vez se concrete la llegada del catalán, el Barça seguirá ojeando el mercado en busca de reforzar algunas posiciones. Hay especial atención en la incorporación de un lateral derecho y un atacante.

Esas son, sin duda, las dos posiciones donde más ha cojeado el Barça este último año. Koundé ha jugado todo lo jugado y por haber y su ausencia por lesión en la vuelta de las semifinales de Champions pasó mucha factura a su equipo.

Jules Koundé se lesiona frente al Inter de Milán. REUTERS

Sin embargo, tampoco existen demasiadas opciones para dar descanso al jugador francés que sean asequibles en el mercado.

Arriba también existe necesidad. No en el '9' donde Ferran Torres ha demostrado ser una garantía, pero sí en las bandas. Raphinha y Lamine han jugado a un nivel sobresaliente, pero no han tenido relevo. Flick ha tenido suerte con su estado físico, pero cualquier contratiempo podría haberle generado un quebradero de cabeza.

En este caso, los nombres que más gustan son el de Luis Díaz y el de Marcus Rashford. El primero es la gran prioridad, pero sacarlo del Liverpool supone un gran coste, además de que los 'reds' no están dispuestos a deshacerse del colombiano.

Luis Díaz celebra el título de Premier League con el Liverpool. Reuters Reuters

Más asequible podría ser la llegada de Rashford. El extremo inglés volverá al Manchester United tras su cesión en el Aston Villa y Amorim quiere deshacerse de él, algo que podría abaratar la operación en caso de llevarse a cabo.

Necesidad de vender

El Barça busca hacer varios fichajes para apuntalar y seguir perfeccionando una plantilla que ya es ultra competitiva. Sin embargo, para poder traer futbolistas hay que dejar salir antes a otros jugadores.

Y ya hay varios nombres en la rampa de salida. Uno de ellos es Marc-André Ter Stegen. El capitán azulgrana vive una situación muy tensa con el club y la llegada de Joan García podría dejarle al borde del abismo. Si sale, liberaría un salario muy importante.

Otros nombres que parecen más fuera que dentro son los de Araujo y Ansu Fati. El primero está muy discutido por sus últimas actuaciones y podría aterrizar en el Bayern de Múnich. Por su parte, Ansu deberá salir si quiere tener minutos. Flick no confía en él y la situación es insostenible.

Laporta es consciente de la situación del club y deberá hacer caja para poder iniciar la compra de jugadores. El verano es largo, pero ya están manos a la obra.