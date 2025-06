Álvaro Morata se defiende tras su penalti contra Portugal: "He vuelto a fallar, como lo puede hacer cualquiera"

Álvaro Morata no atraviesa un momento fácil. El delantero español fue el gran objeto de crítica después de fallar una pena máxima en la tanda de penaltis contra Portugal en la final de la Nations League que acabó siendo definitivo.

El 'killer' de la Selección recibió numerosos insultos y amenazas en redes sociales tras el encuentro y el propio jugador salió al paso dando la cara.

"No he llorado, ganas no me faltaban pero uno tiene que evolucionar en la vida, están mis hijos y mi familia en la grada. Igual que hace poco nos tocó ganar, ahora toca pasar un momento complicado, pero en la vida hay que aprender", dijo la misma noche del partido contra Portugal.

Morata falla el penalti contra Portugal. REUTERS

Ahora, dos días después de la fatídica tanda de penaltis, Morata ha vuelto a pronunciarse sobre lo ocurrido. Lo ha hecho en una entrevista a Movistar+ con motivo del documental 'No saben quién soy' que se estrenará en la plataforma.

En dicha charla se avanza una frase del delantero madrileño. "He vuelto a fallar, como lo puede hacer cualquier persona en su trabajo o en su vida", apunta.

Futuro en el aire

Mientras tanto, en los últimos días está siendo tema de conversación el futuro de Morata en la selección española. Juega en Turquía, su nivel ha decrecido en comparación con los últimos meses y podría estar cerca de perder el sitio.

De hecho, el propio futbolista de 32 años no tiene nada claro si continuará en la selección española tras este varapalo y dejó la puerta abierta a una hipotética retirada antes del Mundial de Estados Unidos.

"Depende de muchas cosas. Ahora solo pienso en mis compañeros y en lo que ha pasado hoy. Las cosas hay que pensarlas con tranquilidad, pero claro que es una posibilidad que no esté en septiembre", avisó sobre su regreso.