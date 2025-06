Cristiano Ronaldo desconfía de la credibilidad del Balón de Oro: "Sé lo que se trabaja por detrás, ya no me creo estos premios"

Cristiano Ronaldo ha dejado varias joyas en la rueda de prensa previa a la final de la Nations League ante España. El portugués acapara todos los focos antes de un partido donde puede ganar su cuarto título con la selección lusa y aprovechó su aparición ante los medios para 'pasar revista'.

Después de haber terminado la temporada, se ha abierto el debate sobre qué jugador debería ganar el Balón de Oro. Muchos son los nombres que suenan: Lamine Yamal, Dembelé, Mbappé, Pedri..., aunque después de lo ocurrido el año pasado se ha puesto la lupa sobre la credibilidad de estos premios individuales.

El portugués ha sido merecedor hasta en cinco ocasiones del prestigioso galardón que otorga France Football, aunque Cristiano Ronaldo ha dejado de confiar en la entrega de este tipo de premios.

Cristiano Ronaldo:

No me creo el balón de oro, sé lo que se trabaja por detrás. pic.twitter.com/eYQMfl1BMA — MADNESS (@nediiir) June 7, 2025

"Los premios individuales han perdido algo de consenso; no puedo decir nada sobre quién debe ganar. En mi opinión, quienes destacan y ganan la Champions League deberían ganar. Pero no hay consenso.

No creo mucho en los premios individuales porque sé lo que ocurre entre bastidores. Lamine podría ganar, como Dembelé o Vitinha, otros jugadores emergentes... Pero los premios individuales son irrelevantes", admitió en la rueda de prensa previa al partido ante España.

El Mundial de Clubes

El pasado 26 de mayo, tras la derrota ante Al-Fateh en el último partido de la Saudi Pro League que privó a Al-Nassr de disputar la próxima Champions asiática, Cristiano Ronaldo dejó entrever su marcha del club. "Este capítulo se ha terminado", escribió en sus redes sociales.

A raíz de estas declaraciones mucho se ha especulado sobre su futuro y las posibilidades de que dispute el Mundial de Clubes, aunque Cristiano ha cerrado definitivamente la puerta a que eso suceda.

"Es irrelevante, lo importante es la selección. Aunque sí, hubo muchos contactos, unos con sentido y otros no. No voy al Mundial de Clubes, pero he recibido muchas invitaciones", ha confesado.

Con 40 años, en el tramo final de su carrera, cada decisión que tome cobra mayor importancia, aunque para el portugués la edad es solo un número y no piensa en el futuro. "No me quedan muchos años más para jugar, mi carrera habla por sí sola. Pero estoy disfrutando el momento.

Quizás mañana me levante y diga que ya no tengo ganas de jugar. Pero ahora mismo no me siento así, estoy muy feliz. No es lo mismo que cuando ganas, pero lo estoy disfrutando, a ver qué pasa", concluyó el portugués.