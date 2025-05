Marc Casadó se ríe de su vídeo pitando el himno del Real Madrid: "No se puede decir que sea 'anti', pero..."

Marc Casadó ha visto cómo su trayectoria en el Barça ha dado un giro inesperado esta campaña.Se convirtió en una apuesta de Hansi Flick y gracias a esta confianza, el joven canterano ha acumulado 36 partidos, 29 de ellos como titular.

La regularidad de su temporada le valió, además, para debutar con la Selección en la fase de grupos de la Nations League, frente a Dinamarca y Suiza. Sin embargo, no han sido solo sus cifras deportivas las que han llamado la atención.

El broche de oro a su curso fue su celebración en la Plaza de Canaletas tras conquistar La Liga. "Tenía ganas de más fiesta", confesó en el podcast La Sotana, donde explicó que un acuerdo con un amigo le llevó a sumarse al jolgorio.

"Me metí allí en medio a cantar y hacer el burro y cuando quería marcharme hacia el coche me di cuenta de que no podía", relató entre risas. Aún así, admitió no saber quiénes fueron las personas que lo escoltaron hasta el lugar.

Pero el momento más comentado de la entrevista llegó cuando se abordó un vídeo viral en el que se escuchaban sus silbidos al himno del Real Madrid durante la final de la Copa del Rey.

El locutor introdujo la cuestión así: "Te quería preguntar si te consideras antimadridista, pero no te lo preguntaré, porque el día de la final vi un vídeo en el que se te ve silbando muy fuerte el himno del Real Madrid... Presuntamente...".

Casadó no dudó en despejar las dudas: "Presuntamente no", afirmó con contundencia, añadiendo que "se veía en el vídeo".

Casadó, silbando el himno del Madrid; si no fuera futbolista, estaría con nosotros en la grada. Es tan antimadridista como nosotros ❤️pic.twitter.com/cqMttv9wUV — Araujismo (@Araujismooo) April 27, 2025

La respuesta desató el entusiasmo del público, que estalló en gritos de "¡puta Real Madrid!" mientras el jugador y los colaboradores del programa no pudieron contener la risa ante la reacción.

En la misma línea de sinceridad, el centrocampista dejó claro que, aunque "no se puede decir que sea anti, que si no nos regañan", reconoce que el Real Madrid y el Espanyol "no son los equipos que mejor me caen".

Durante la charla también tuvo palabras de elogio para Lamine Yamal, su compañero de vestuario: "Lo que ha hecho con 17 años, poca gente lo ha hecho", valoró, y añadió que "tiene ganas de ganar y se cuida", asegurando que "nos va a dar muchas alegrías".

Sobre su forma de comunicarse, explicó que con Yamal alterna el castellano y el catalán "por hacer la broma".

El futbolista, que debutó en el fútbol profesional de la mano de Xavi Hernández hace dos temporadas, admitió que fue Flick quien frenó su salida del club en verano. Esa decisión le abrió la puerta a una campaña de consolidación en la que ha demostrado estar a la altura de las exigencias del primer equipo.

Así, Casadó ha pasado de apuntar al préstamo veraniego a convertirse en una voz auténtica dentro del vestuario y fuera de él, capaz de reírse de sí mismo y de sus propias polémicas sin perder un ápice de honestidad.