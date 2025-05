Rosicky, ex del Arsenal, en la UCI por problemas cardiacos: "Los malos hábitos me han llevado hasta aquí"

El Sparta de Praga ha hecho público un comunicado que ha generado inquietud tras revelar que su director deportivo, el exjugador del Arsenal Tomás Rosicky, permaneció ingresado varios días en la UCI de un hospital de la capital checa por unos serios problemas cardiacos.

Según la nota oficial, el propio Rosicky achaca su delicado estado de salud a una serie de "malos hábitos", "falta de actividad física" y a una "predisposición familiar" a estas dolencias.

“Como jugador y director deportivo, siempre lo he dado todo. Esfuerzo total, sin dudar. Pero esta situación me ha demostrado que necesito cuidar mejor de mí mismo. Los malos hábitos de vida, la falta de actividad física y las predisposiciones familiares, lamentablemente, me han llevado hasta aquí.

La buena noticia es que se espera que me recupere completamente, aunque actualmente no puedo desempeñar las exigentes responsabilidades de un director deportivo.

Seguiré en contacto con mis compañeros, ya que siempre hemos trabajado como un equipo. Tenemos una visión clara, una estrategia y procesos estructurados. Los chicos se encargarán de ello".

🇨🇿 Tomáš Rosický byl minulé úterý náhle hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Diagnózou byly problémy se srdcem, které ani Tomáš, ani klub nebudou blíže specifikovat. Hospitalizace proběhla bez nutnosti operačního zákroku.



Máš naši podporu, Tome. Myslíme na tebe 🙏



➡️… pic.twitter.com/BPhUvF4PFp — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 26, 2025

La repercusión de la noticia fue inmediata en la República Checa, donde Rosicky es considerado una leyenda tanto por su etapa en la selección nacional como por su brillante carrera en clubes europeos.

Hasta este martes, únicamente un reducido círculo de familiares y directivos conocía el alcance real de su hospitalización.

En ese sentido, el club matizí que "nuestro director deportivo, Tomas Rosicky, fue hospitalizado inesperadamente en la unidad de cuidados intensivos el martes pasado debido a problemas cardíacos".

Y añadió: "Ni Tomás ni el club han revelado más detalles. Afortunadamente, no fue necesaria ninguna cirugía. Tomás, tienes todo nuestro apoyo. Todos pensamos en ti".

Cech y Rosicky en un partido de la República Checa EFE

Tras recibir el alta, Rosicky continúa ahora su tratamiento en casa, donde los médicos han descartado cualquier intervención quirúrgica.

Su retorno a las responsabilidades directivas dependerá de una estabilización completa de su estado, algo que su entorno más cercano confía en que se producirá en las próximas semanas.

La carrera de Rosicky

La trayectoria de Rosicky arranca precisamente en el Sparta de Praga, club en el que debutó en la temporada 1998/99 antes de enrolarse en las filas del Borussia Dortmund durante seis campañas.

Ya de regreso en Inglaterra, el centrocampista se incorporó al Arsenal en 2006 a cambio de siete millones de libras, contribuyendo con 28 goles en 247 apariciones y alzando dos FA Cup y dos Community Shield durante su estancia.

Su etapa en el Emirates Stadium se vio marcada por las lesiones, lo que motivó su vuelta a Praga en 2016, donde tras dos temporadas plagadas de dificultades físicas tan solo disputó 13 encuentros antes de colgar las botas en 2018 y asumir el cargo de director deportivo.

En el plano internacional, el exmediapunta defendió los colores de la selección checa en cuatro Eurocopas y un Mundial, alcanzando su mejor actuación en la Eurocopa de 2012 en Ucrania y Polonia, donde el equipo llegó hasta los cuartos de final.

Ahora, en Praga siguen la espera por su evolución. El club confía en su pronta recuperación y ya ha organizado un protocolo interno para que sus funciones como director deportivo queden temporalmente repartidas entre el resto de la junta, garantizando así la continuidad de la planificación deportiva sin sobresaltos.