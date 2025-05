Julián Calero, el entrenador de moda en Segunda: de ser Policía y estar en primera línea el 11-M a ascender al Levante a Primera

De la tragedia del 11 de marzo de 2004 al éxtasis del 25 de mayo de 2025. Dos días que han marcado la vida personal de Julián Calero, un entrenador que ha sufrido en primera persona un atentado y disfrutado de un ascenso a Primera División.

A pesar de no haber llegado a jugar en el fútbol profesional, Julián Calero ha conseguido dejar su sello en los banquillos en tiempo récord. En 2020 cogió al Burgos en Segunda División B (actual Primera RFEF) y consiguió el ascenso siendo el líder de su grupo a pesar de las dificultades económicas que atravesaba el club.

Continuó dos años más en el club burgalés y al término de la tercera temporada tras permitir que la ciudad soñara con un ascenso y finalmente salvar la categoría, decidió dar un paso al lado. En Cartagena logró una milagrosa salvación y al finalizar la jornada 42 también decidió renunciar al cargo. El Levante se hizo con sus servicios y confió en él para conseguir el ascenso a pesar de las dificultades económicas, y Calero no ha defraudado.

El éxito más importante en su carrera deportiva ha llegado 21 años después del momento más difícil de superar en su vida personal. Durante sus inicios compaginó el fútbol con su trabajo como Policía Municipal de Madrid.

El 11 de marzo de 2004, Julián Calero estaba de servicio junto con un compañero y tras aparcar la moto entre el Retiro y la Puerta de Alcalá escucharon: "Atención a todas las unidades, acaba de producirse una explosión en Atocha, en la estación de Atocha".

Un relato estremecedor

El actual técnico del Levante recuerda que inmediatamente se subieron a la moto y en menos de dos minutos llegaron al lugar donde se había producido el fatal desenlace.

"Las personas iban de un lado hacia el otro, desorientadas, con el rostro negro por las cenizas, por el humo, muchos andaban ensangrentados, parecían verdaderos zombis... Nos estábamos metiendo en la zona del horror y éramos conscientes de ello", confesó Calero en una entrevista a MARCA.

Conforme se adentró en la estación de Atocha experimentó una situación que reza para que no vuelva a suceder. "Ese pasillo, esas escaleras, ese olor de Atocha morirán conmigo en mi memoria", asegura el expolicía parleño.

De nuestras Torres Gemelas al 11-M y sus secuelas (2000-2010)

Una vez en los vagones del infierno, a Calero se le vino el mundo encima: "Demasiadas personas sin vida, muchas personas mutiladas, sangre, humo..." Y encima el grito desesperado de un Tedax le hizo sentir más rabia: "Correr, que hay otra bomba, correr... Justo estábamos ayudando a salir del tren a una mujer embarazada, salió con vida, pero a los pocos días me comunicaron que, al final, no sobrevivió", lamentó.

Tras acabar su trabajo en Atocha, se desplazó junto a sus compañeros a la calle Téllez, allí hizo todo lo que le mandaban los sanitarios: camillero, sujetar a las personas, darles medicamentos, arroparlas... "Me olvidé de mi familia, de todo, te metes en la masacre y no quieres salir de ella, sólo esperas ayudar y ayudar a todo el mundo".

Las heridas han tardado mucho en sanar. De hecho, las de Julián Calero no han cicatrizado como tampoco la de los familiares y amigos de las víctimas. Es por eso que el madrileño no se abre del todo y no relata con sumo detalle lo sucedido por respeto a estas personas.

La vida le tenía preparado un regalo y el pasado 25 de mayo fue el día indicado para abrirlo. El ascenso del Levante a Primera División tiene muchos nombres propios a sus espaldas, aunque la figura de su entrenador, Julián Calero, destaca por encima de todos.

El míster de Parla ha sido uno de los mayores responsables del logro del cuadro granota durante toda esta temporada. La denominación, "el Levante de Calero", se ha utilizado en más de una ocasión para señalar a una figura dominante respecto al resto.

Ahora afronta un reto mayúsculo, consolidar al Levante en Primera División y poder llevar el cartel que tiene en la categoría de plata del fútbol español a lo más alto del campeonato nacional.