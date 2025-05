Cristiano Ronaldo anuncia su marcha de Al Nassr tras no clasificarse a la Champions: "Este capítulo se ha terminado"

Cristiano Ronaldo se marcha de Al Nassr terminando así con su aventura en el club saudí. Después de tres temporadas en las que no ha conseguido levantar ningún trofeo con un equipo compuesto a base de talonario, el portugués ha decidido anunciar su salida después de la derrota ante Al-Fateh.

El portugués llegó a Arabia con el firme convencimiento de seguir ampliando su vitrina de títulos, pero la realidad es ha sido muy diferente. La paciencia de Cristiano Ronaldo se ha terminado por agotar y a sus 40 años no quiere retirarse 'de vacío'.

La derrota en el último partido de la Saudi Pro League ha sido la gota que ha colmado el vaso. Si bien Al Nassr no dependía de sí mismo para clasificarse a la Champions asiática, perder ante el décimo clasificado terminaba con cualquier opción.

"Este capítulo está terminado. ¿La historia? Sigue escribiéndose. Agradecido a todos", fue el contundente mensaje que escribió en su cuenta de Instagram.

Cristiano Ronaldo se marcha de Al Nassr después de haber marcado 93 goles en 105 partidos con el equipo saudí. Cifras que le han valido ganar dos veces la Bota de Oro como máximo anotador de la Saudi Pro League. La última, esta misma temporada. En total, para el luso son 937 tantos oficiales en su carrera y 801 a nivel de clubes.

No obstante, a nivel colectivo no ha sido una etapa exitosa para el delantero ya que no ha conseguido ganar ningún título oficial en Arabia Saudí. Al Ittihad, por partida doble, y Al Hilal le han arrebatado las opciones de ganar la liga. Además, esta temporada en la Champions asiática el Kawasaki Frontale japonés les eliminó en semifinales.

Su futuro es toda una incógnita. Todas las informaciones apuntan a que Cristiano Ronaldo jugará el Mundial de Clubes... pero falta determinar con qué equipo. El luso, por ahora, se marcha con Portugal para jugar la Final Four de la Nations League. Primer rival, Alemania en semifinales.

El órdago de Infantino

A pesar de que Al Nassr no había conseguido clasificarse para el Mundial de Clubes, el delantero luso aún podría tener opciones de competir en un torneo que comienza el 14 de junio.

Así lo ha reconocido Infantino: "Ronaldo podría jugar para algunos de los equipos... hay negociaciones. Sí, Cristiano Ronaldo podría jugar el Mundial de Clubes, hay negociaciones con varios clubes y si alguno nos está viendo y está interesado en Cristiano Ronaldo para el Mundial de Clubes... quién sabe".

Las declaraciones de Gianni Infantino dejaron asombrado, perplejo a un Speed que no se podía creer lo que estaba escuchando. "Quedan todavía dos semanas y hay tiempo, podría ser divertido", reconoció contundente el dirigente suizo-italiano.