Estos son los futbolistas candidatos a llevar el dorsal 10 de Modric en el Real Madrid

Luka Modric se va. El Real Madrid se despedirá del centrocampista croata tras el Mundial de Clubes y dirá adiós al mejor '10' de su historia. Una huella imborrable tras 13 años de títulos y, sobre todo, gestos mágicos.

El Madrid ya piensa en su relevo y mira al mercado para reforzar el centro del campo. No será tarea fácil. Como tampoco lo será estar a la altura de Modric para aquel que herede un dorsal con tanto peso.

Cuando se fue Toni Kroos apenas hubo debate. El '8' iba para Fede Valverde, un heredero designado por el propio alemán y que ha sabido llevar el peso del legado de su 'maestro'. Con Modric, que no ha dicho quién le gustaría que recogiera el testigo, hay varias opciones.

Rodrygo se lo pidió

Por el vínculo con Modric y por el tiempo que lleva en la plantilla, la elección sería Rodrygo. El brasileño siempre vio dentro del vestuario al croata como una figura paternal —Luka es mayor que su padre real— y su relación se ha fortalecido con los años.

"Papá, es un día muy triste", se despedía Rodrygo de Modric tras el anuncio de su adiós. Está claro que su trato es especial, como lo era el de Kroos con Valverde, y eso podría ayudar al paso de testigo en los dorsales.

Además, Rodrygo lleva ya seis años en el primer equipo del Madrid. La antigüedad siempre prevalece en este tipo de decisiones dentro del club blanco, lo que daría al brasileño potestad para portar el número que dejará libre el croata.

Luka Modric, con su dorsal 10 Europa Press

"Siendo sincero, me gustaría mucho [tener el '10' de Modric]. Voy a hablar con él sobre eso. Quiero que esté un año más y cuando no esté él me gustaría tenerlo", decía Rodrygo en 2023.

Eso sí, hay una gran cuestión a resolver: el futuro de Rodrygo. No está claro lo que va a ocurrir con él, tras una temporada llena de problemas- La Premier League le quiere, con 100M de por medio, y tanto el jugador como el club debaten qué hacer este verano.

Mbappé, a lo Cristiano

Si Rodrygo —que ahora lleva el '11'— se fuera o no reclamara el dorsal de 'papá' Modric, la siguiente opción clara es Kylian Mbappé. El '10' siempre ha sido un dorsal especial para el delantero galo, es el que lleva en la selección de Francia.

En el PSG llevó el '7' porque el '10' era de Neymar y en el Madrid empezó con el '9' ante la presencia de Modric. Sin embargo, que cambiara de dorsal con el tiempo en el equipo blanco ha sido algo que siempre se ha valorado.

Algo similar a lo que hizo Cristiano Ronaldo. El portugués empezó también con el '9' y esperó un año, hasta que se fue Raúl González, para coger el '7', el número más simbólico de toda su carrera. ¿Seguirá sus pasos Mbappé?

Güler, Wirtz, Nico Paz...

Además, cabe señalar que Rodrygo y Mbappé no son las únicas opciones, si bien sí la más lógicas. Por ejemplo, otra posibilidad sería Arda Güler. El turco es el verdadero heredero de Modric, futbolísticamente hablando.

Güler siempre ha sido visto en el Madrid como el sustituto de Luka, con un futuro más de interior que de atacante. En el final de esta temporada ya se le ha visto ocupar un espacio más cercano al centro del campo y ha brillado.

¿Y si tampoco es Güler? No parece probable ver a otro jugador, como Bellingham —fiel a su '5'–, cambiar de dorsal, por lo que habría que mirar a los fichajes. El Madrid busca refuerzos en el centro del campo y alguno podría seguir el legado de Modric.

Descartados Huijsen, Alexander-Arnold y hasta Carreras, por sus posiciones, ¿quién podría ser? ¿Florian Wirtz? ¿Nico Paz? ¿Enzo Fernández o MacAllister? Dependerá de lo que fiche el Madrid en un verano que se prevé largo.