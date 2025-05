La emoción de Florentino Pérez en la despedida de Modric y Ancelotti: el presidente acabó llorando en el palco

El Real Madrid despidió en la tarde de este sábado a tres leyendas del club: Carlo Ancelotti, Luka Modric y Lucas Vázquez. La afición no falló a la cita y en un Santiago Bernabéu abarrotado despidió con honores a tres personas que representan fielmente los valores del madridismo.

La despedida no pudo ser más emotiva con los discursos del entrenador italiano y del jugador con más títulos en la historia del club. De hecho, fue Luka Modric quien terminó provocando las lágrimas de su presidente, Florentino Pérez.

"Ha llegado el momento que nunca quise que llegara, pero ha sido un viaje largo pero maravilloso. Primero quería dar las gracias al club, al presidente Florentino Pérez", comenzaba el mediocentro croata.

"No hay palabras para agradeceros todo lo que me habéis dado estos años. Quiero decir una frase que he visto y me gustó: No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. Hala Madrid y nada más", acertó a decir Modric entre la emoción.

El presidente del Real Madrid no pudo evitar las lágrimas mientras aplaudía a dos de los hombres con los que ha construido uno de los mejores equipos de la historia y con los que siempre ha mantenido una gran relación.

La emoción con Ancelotti

El entrenador italiano fue el primero que cogió el micrófono y se situó en el centro del campo para dirigirse a los más de 77.000 espectadores que poblaban las gradas del Santiago Bernabéu.

"No tenéis que pensar que es tan sencillo hablar hoy. Ha sido un honor, ha sido un placer entrenar a este club, a este equipo. Quiero agradecer en primer lugar a mi querido presidente, a Florentino. Ha sido fantástico, gracias por estos momentos.

Ha sido extraordinario vivir esto con vosotros, ha sido una historia inolvidable porque nadie puede olvidar los tres goles de Karim contra el PSG, nadie puede olvidar los dos de Rodrygo contra el City ni el pase de Luka.

Y nadie puede olvidar los dos goles de Joselu. Y yo tampoco puedo olvidar cada día que he pasado aquí. Y termino con Hala Madrid y nada más. Os quiero mucho", aseguró Ancelotti.

Carlo Ancelotti y Florentino Pérez, durante un entrenamiento del Real Madrid REAL MADRID

El periplo del italiano al frente del banquillo madridista ha terminado, no así las andaduras de Luka Modric y tampoco la de Lucas Vázquez. Los dos jugadores vestirán la camiseta del Real Madrid por última vez en el Mundial de Clubes que se celebrará en Estados Unidos.