¿Quiénes serán los cuatro capitanes del Real Madrid para la temporada 2025/26 sin Modric y Lucas Vázquez?

El Real Madrid se encuentra inmerso en una profunda reestructuración de la plantilla, es hora de empezar una nueva era. Esto supone tomar decisiones difíciles y la salida de Luka Modric es una de ellas.

El croata ha hecho oficial en la tarde de este jueves que no seguirá en el club tras el Mundial de Clubes, el que será su 'last dance'. No obstante, no será la única salida que tendrá que afrontar el Real Madrid puesto que la de Lucas Vázquez también es una de ellas, aunque todavía no es oficial.

Ambos jugadores se despedirán este sábado en el Santiago Bernabéu de su afición. El madridismo dará la despedida que merecen a dos de los actuales capitanes del primer equipo. Lo que abre dos nuevas vacantes para los jugadores con más antigüedad en el club para portar el brazalete.

El contrato de Luka Modric y Lucas Vázquez expira el próximo 30 de junio, aunque el club los renueva hasta el 13 de julio, fecha fijada para la disputa de la final del Mundial de Clubes. En Estados Unidos se producirá definitivamente la salida de dos jugadores capitales en los éxitos del club.

Arranca un nuevo capítulo en la historia del Madrid y por sexta temporada consecutiva cambiará de capitán. Hay que recordar que la línea sucesoría de la capitanía se basa en los años de antigüedad consecutivos en el primer equipo.

Los nuevos capitanes

Ahora se abre la veda para un nuevo ciclo de capitanía en el conjunto blanco. Atendiendo a este criterio de antigüedad en el primer equipo, el llamado a portar el brazalete es Dani Carvajal. El contrato del español finalizaba en 2025, pero el 6 de octubre, un día después de su grave lesión de rodilla, el Real Madrid anunció su renovación hasta 2026.

El defensa ha estado 'toda la vida' en el Real Madrid. En su etapa como alevín puso la primera piedra en Valdebebas en 2004 y después de un periplo de un año en el Bayer Leverkusen (2012-2013), regresó a un club donde terminó convirtiéndose en uno de los mejores laterales del mundo.

Dani Carvajal besa el trofeo de la Champions League. REUTERS

La principal duda se abre en la figura del resto de capitanes. Son tres los futbolistas que estarían en el siguiente escalón, con seis años de antigüedad, y que optarían por lo tanto a este reconocimiento.

Se trata de Courtois, Fede Valverde y Vinicius. Los tres llegaron al Real Madrid en el verano de 2018 y desde entonces se han ganado la condición de futbolistas indispensables en el equipo. Entre ellos se rifaría, por lo tanto, el orden de la capitanía cuando Dani Carvajal no esté sobre el terreno de juego.

Además, también está la opción de Dani Ceballos que fichó por el Real Madrid en 2017, aunque el utrerano se marchó dos temporadas cedido al Arsenal.