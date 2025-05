Arteta no se muerde la lengua y apunta al fichaje de Rodrygo para el Arsenal: "Si quieres ganar títulos importantes..."

El Arsenal vigila la situación de Rodrygo Goes en el Real Madrid. El futuro del delantero brasileño está en el aire y los gunners están interesados en su fichaje. Mikel Arteta, el entrenador del equipo londinense, no lo niega.

El técnico vasco dio este jueves una rueda de prensa. El Arsenal despedirá la temporada este domingo ante el Southampton, otra vez sin títulos. El club inglés, tras el salto dado por el equipo en los últimos años, mira al mercado para reforzarse.

Arteta es claro: necesita mejorar su ataque. Ahí entra el fichaje de Rodrygo. El delantero del Madrid lidera la lista de candidatos, y así se puede entrever por las palabras del entrenador. Preguntado directamente por el brasileño, dijo esto.

"Si quieres ganar títulos importantes tienes que tener a los mejores del mercado. Los equipos que ganan tienen los mejores jugadores, siempre, a este nivel", señaló Arteta. No quiso confirmar directamente el interés en Rodrygo, pero sí dio pistas.

No negó que quiera al jugador del Madrid. Su fichaje sería la solución a los problemas ofensivos, tras una temporada marcada por las lesiones de Gabriel Jesus y Havertz.

Mikel Arteta, en el Santiago Bernabéu Reuters

"Lo que está claro es que con la cantidad de lesiones que hemos tenido arriba necesitamos más en ataque y necesitamos más pólvora. Entendiendo que el contexto puede cambiar mañana, no podemos confiar sólo en los números que teníamos antes", dijo.

"Tenemos que añadir goles, creatividad, y tenemos que añadir números, y eso será en diferentes posiciones", culminó Arteta. Otro de los objetivos en el mercado, que en Inglaterra ya dan por cerrado, es el español Martín Zubimendi.

El mensaje de Arteta llega apenas un día después de que la prensa agitase el interés del Arsenal en Rodrygo. Sky Sports Alemania desveló que las conversaciones habían comenzado en secreto como primer acercamiento.

Se señala que no sería una operación sencilla. El Madrid abrirá la puerta a Rodrygo si quiere irse, pero no a cualquier precio. Su valor de mercado es de 100 millones de euros y la negociación no partiría por debajo de 80 'kilos'.

Rodrygo, en un partido del Real Madrid Reuters

A eso hay que sumar que en el Madrid tampoco hay nada decidido con Rodrygo. Está pendiente una conversación con el nuevo entrenador, Xabi Alonso, que la habrá antes del Mundial de Clubes. El tolosarra, poco a poco, va perfilando el equipo que quiere.

Rodrygo tiene un problema: la sombra de Mbappé y Vinicius. Relegado a un plano secundario, y tras una temporada decepcionante —13 goles y 10 asistencias en 50 partidos—, corre el peligro de perder su puesto en el once titular.

El Madrid, por un precio adecuado, podría vender a Rodrygo y utilizar el dinero para un fichaje galáctico. El club no se cierra a hacer una gran contratación este verano —probablemente para el centro del campo—, pero antes habría que hacer caja.

El Arsenal va tomando posición, aunque no es el único equipo de la Premier League interesado. El Manchester City de Pep Guardiola ha estado tras Rodrygo los últimos años y también el Chelsea estudiaría entrar en la operación.