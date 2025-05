Ansu Fati, otra temporada para el olvido: el adiós a su sueño en el Barça y el traspaso a Lamine Yamal del '10' que tanto le pesó

La quinta temporada de Ansu Fati en el Barça está a punto de terminar de la manera más triste posible para el jugador de tan solo 22 años: en el banquillo, la zona del estadio donde más tiempo se ha pasado durante los últimos diez meses. A pesar de la llegada de Hansi Flick su situación en el equipo no ha cambiado, de hecho se ha agudizado de nuevo con las lesiones.

Ansu Fati ha perdido protagonismo en el equipo de forma paulatina desde que el 7 de noviembre de 2020 sufriera la primera lesión grave en su carrera: rotura del menisco externo de la rodilla izquierda. En los últimos cinco años su historial de lesiones se ha incrementado de manera preocupante para un jugador de su edad. El extremo español ha perdido la confianza y ya nada queda de ese jugador que aceptó el reto de lucir el dorsal 10 de Leo Messi.

Con un salario de 14 millones de euros, todo apunta a que el futuro de Ansu Fati no va a pasar por 'Can Barça' y será Lamine Yamal el nuevo heredero al trono que dejó vacante el astro argentino en 2021. El extremo internacional con España lucirá, ahora sí, un dorsal del que renegó la temporada pasada.

A pesar de los diferentes caminos que han escogido cada uno en sus carreras deportivas, Ansu Fati y Lamine Yamal guardan muchos paralelismos. Ambos han tenido su irrupción en el primer equipo del Barça a una edad muy temprana, lo que provocó que no tardaran en pulverizar algunos de los récords más difíciles de batir tanto en el club como en Europa.

Los dos han tenido el cartel de 'estrella', aunque solo uno lo mantiene por el momento. Si bien Ansu Fati era el jugador llamado a marcar una era en la Ciudad Condal, ahora es Lamine, a sus 17 años, quien ha decidido cogerle el relevo en todos los sentidos, siendo el más importante el de echarse el equipo a la espalda y liderarlo hacia los títulos.

Cuando Lamine huyó del '10'

Si había algún aficionado que no conocía a ciencia cierta el potencial de Lamine Yamal en la Eurocopa de Alemania se le disiparon todas las dudas. El extremo del Barça se presentó ante el resto del mundo con un recital que catapultó a la Selección a ganar su cuarto título europeo.

En las semanas previas al inicio de la competición sobre la Ciudad Condal comenzó a rondar la posibilidad de que el club le ofreciera llevar el '10'. No obstante, el dorsal aún pertenecía a Ansu Fati a pesar de su periplo en forma de cesión en el Brighton. Lamine siempre respetó la jerarquía de su compañero, pese a no estar en el equipo durante su primera temporada.

Lamine tuvo durante este tiempo muy presente lo que tuvo que afrontar Ansu Fati cuando heredó el dorsal de Messi. El Barça le entregó el '10' sin calcular las consecuencias que podría tener aquella decisión. Para el club cuadraba: era el indicado a suceder al argentino.

Lamine Yamal celebra un gol ante el Real Madrid. Reuters Reuters

Sin embargo, el movimiento careció de 'tacto' y el dorsal acabó pesando en la espalda del extremo izquierdo. Lamine no quería que se repitiera la historia. Ese número no es uno cualquiera, aunque ahora el jugador piensa diferente.

En la planificación para la próxima temporada, la directiva azulgrana quiere que el proyecto gire en torno al joven jugador de 17 años y además de su renovación hasta 2030 con un contrato económicamente bastante superior al que tiene ahora, también vestirá con el dorsal 10 a partir de agosto.

Desde que el Barça se proclamara campeón de LaLiga 24-25, Laporta está haciendo ronda de entrevistas con los principales medios de comunicación catalanes y en la noche del lunes atendió a TV3 para repasar toda la actualidad que rodea al club con especial énfasis en la situación de los dos grandes artífices de los éxitos de esta temporada: Hansi Flick y Lamine Yamal.

"Siempre hay que sufrir. Su renovación está hablada, pero no está firmada. No está hecha, pero sí trabajada. Está feliz en el Barcelona. La ficha debe estar acorde con su rendimiento y no con su edad. Su entorno y su agente, Mendes... le asesoran bien. Creo que acabará bien. Se ha criado aquí, es catalán, es del Barça. Está llamado a ser el mejor jugador del mundo. Está bien aconsejado", reconoció el presidente catalán sobre el extremo español.

La renovación con la jerarquía que tiene Lamine en el vestuario puede ser la puerta de salida a Ansu Fati, un jugador que tiene a día de hoy un valor de mercado de 5 millones de euros después de haber jugado solo 298 minutos repartidos en once partidos.