Ancelotti, un adiós que quiere disfrutar sin pasar facturas: "El año pasado no era pensable un fichaje como el de Huijsen"

Carlo Ancelotti apura sus últimos días en el Real Madrid. ¿Cómo lo hace? "Disfruto. Quería haberlo disfrutado de otra manera, estando hasta el último día en la pelea por La Liga, pero estoy disfrutando", respondía este sábado en rueda de prensa. No le quedan muchas más veces ante la prensa como entrenador madridista, y así las afronta de diferente manera.

El partido de este domingo contra el Sevilla, ya sin nada en juego, pasó sin pena ni gloria en la comparecencia de Carletto. Lo único que se le preguntó sobre La Liga fue acerca del título del Barça y cómo se han cambiado los papeles con los azulgrana en cuestión de un año: "Es parte del fútbol. A veces no eres capaz de sacar lo mejor de cada uno como equipo. El Barça lo ha hecho muy bien, hay que felicitarlo por haber sido más contínuo y haber jugado un fútbol muy bonito. El año que viene será otra historia bien distinta". No lo verá él desde el banquillo del Madrid.

Habló Ancelotti de su cuerpo técnico, sin dar pistas de lo que pasará con alguno de ellos como su hijo: "Davide es una parte importante de mi cuerpo técnico. Por el hecho de tener una relación especial, padre-hijo, tengo mucha confianza en él. Él me dice cosas que a veces otros del cuerpo técnico no se atreven a decirme. El cuerpo técnico está muy bien preparado, es joven y me hace pensar mucho, tenemos muchas discusiones. Son muy jóvenes, pero ya tienen experiencia: Davide, Francesco [Mauri]... El Madrid podrá seguir disfrutando en el futuro también del gran equipo de analistas. Somos una familia y trabajando en ese ambiente se es capaz de sacar más de cada uno de nosotros", señaló.

La noticia del día en Valdebebas no fue la aparición de Ancelotti sino el anuncio del fichaje de Dean Huijsen, el primero que se confirma para una nueva era con Xabi Alonso a los mandos. Carletto valoró al central —"un gran jugador, joven y con mucha proyección"— y no pasó facturas al club por no haberle traído un futbolista así el último verano: "El año pasado no era pensable porque teníamos a Carvajal y Militao bien, la vuelta de Alaba, pero todas estas lesiones nos han perjudicado", respondió.

"¿Que si me han hecho caso con los fichajes? Hemos fichado a Camavinga, a Rüdiger, a Tchouaméni, a Bellingham, a Mbappé... ¿Podía pedir más? No", dijo con rotundidad.

Esto de los fichajes tiene claro que no ha lastrado la temporada del Madrid: "Todas las decisiones que hemos tomado, que el club ha tomado, ha sido compartida con el cuerpo técnico y conmigo personalmente. El año pasado tuvimos los mismos problemas, más o menos, y fuimos capaces de arreglarlo. Este año ha sido más complicado".

Y tampoco ha sido un problema de falta de fe: "No ha sido por no creer. Este equipo ha creído siempre, como se ha visto en todas las remontadas del pasado. La clave de esta temporada han sido las lesiones que hemos tenido en defensa. Han sido lesiones de jugadores muy importantes. Si pensamos en el último partido contra el Barcelona, faltaban todos los centrales que empezaron la temporada. Ni Carvajal ni Mendy. El problema ha estado ahí, no de creer o no creer".

Protegió a los que han sido sus pupilos estos últimos años en el Madrid: "Se podía sacar más de cada uno, pero hacer una valoración personal mía de jugadores como Valverde, Vinicius, Rodrygo o Courtois es imposible. Nunca criticaré a estos jugadores que me han dado muchas alegrías en estos cuatro años. Siempre seguirán siendo los mejores, incluso si alguna vez no son capaces de sacar su mejor rendimiento".

Y de quien solo ha tenido un año, Mbappé, sólo puede tener buenas palabras ahora que, además, trata de asaltar la Bota de Oro en las dos últimas jornadas: "Para él es importante y significa que lo ha hecho muy bien. Va a marcar más de 40 goles y cómo primera temporada en el Madrid es muy buena. Creo que puede sacar todavía más", dijo del francés.

Se va Ancelotti. Su ceja se levantará pocas veces más en la sala de prensa de Valdebebas. Una antes del partido que cerrará La Liga y habrá que ver si otra, dependiendo de la despedida que le prepare el Madrid. Será a la altura. Lo merece un técnico al que han alabado todos, incluyendo rivales como Simeone o Flick: "He recibido mucho cariño estos días. Me encuentro bien porque tener ese cariño es algo bonito. Aprecian tu trabajo y tu forma de ser. Lo voy a disfrutar estos últimos días".