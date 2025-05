Rodrygo estalla ante los rumores sobre su actitud y su posible salida del Real Madrid: "Dejen de crear cosas"

"Gracias por todos los mensajes y preocupaciones. Volveré pronto. Dejen de crear cosas". Con estas palabras, Rodygo Goes ha querido salir al paso de todo el ruido que circula en torno a él desde hace más de una semana. El delantero brasileño confirma su lesión y manda un mensaje ante los rumores que apuntaban a un deseo de abandonar el Real Madrid.

La polémica se remonta a la final de Copa disputada el 26 de abril, cuando Rodygo Goes sufrió una lesión que le apartó del terreno de juego. Desde entonces, su ausencia ha generado suspicacias. En el choque liguero contra el Celta, Carlo Ancelotti informó que el futbolista padecía un proceso vírico con fiebre, una explicación que pretendía aclarar su baja repentina, pero que no convenció a todos.

La tensión alcanzó su punto álgido en El Clásico de Liga. Aunque apareció en la lista de convocados y Ancelotti aseguró en la previa que estaba disponible, Rodrygo no disputó ni un minuto. El técnico italiano dio paso antes al canterano Víctor Muñoz, mientras el brasileño se quedó sin jugar aparentemente por un problema muscular, lo que contrastaba con la versión de que el estaba en plenitud de condiciones. "No estaba al cien por cien. Para meterlo cinco o siete minutos, si no está al cien por cien, solo se puede lesionar", dijo tras el partido el entrenador.

Gracias por todos los mensajes y preocupaciones. Volveré pronto 🙏🏾 Dejen de crear cosas 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/FKQ0nbWq1O — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) May 14, 2025

Según diversos medios, Rodrygo pidió no salir al campo debido a malas sensaciones físicas y anímicas. El delantero se lo habría transmitido directamente a Ancelotti, quien decidió preservarlo para evitar una recaída. Las cámaras captaron este martes durante el entrenamiento cómo se retiraba a los cinco minutos tras un gesto de dolor en la pierna izquierda, lo que avivó las especulaciones.

Carletto insistió insistió en que no existía ningún conflicto con el jugador y atribuyó todo a su recuperación. "Ha tenido un estado febril la semana pasada que no le ha permitido entrenarse bien ni volver a su mejor nivel. Hoy ha tenido una molestia en el muslo y es una molestia que hay que valorar. No está a su mejor nivel. Se han montado muchas especulaciones sobre esto. A Rodrygo todo el mundo le tiene un cariño especial y sobre todo yo".

Con el equipo prácticamente descartado de la lucha por La Liga, la atención se ha centrado en el futuro de su joven estrella. Pese a que su contrato se extiende hasta junio de 2028, algunos rumores apuntan a que Rodygo podría valorar una salida si llegase una oferta interesante. Ancelotti, en cambio, restó importancia: "El jugador anímicamente no está bien porque quiere jugar y ayudar al equipo. Está decepcionado, pero nada más. Es lo que le pasa a los futbolistas que tienen lesiones".

Para tratar de cerrar cualquier debate, el propio Rodygo ha mandado su mensaje tranquilizador desde una cámara hiperbárica: "Volveré pronto". Con esta frase, el internacional brasileño espera apaciguar una controversia que ha cobrado demasiada intensidad en los últimos días en la capital.