Así será el Real Madrid de Xabi Alonso: revolución en la pizarra y el encaje de las nuevas piezas

En dos semanas habrá arrancado una nueva era en el Real Madrid. Carlo Ancelotti habrá comenzado con sus funciones como seleccionador de Brasil y Xabi Alonso, que se despide este sábado de Alemania, habrá aterrizado o estará a punto de hacerlo en Valdebebas. El club, más allá de los resultados, veía el momento del cambio y este llegará a todos los niveles.

Xabi Alonso lidera la nueva escuela de los entrenadores. Si Carletto era el mejor representante de la vieja que ha sabido adaptarse a los tiempos cuidando el vestuario, el tolosarra representa el libreto que no se casa con un modelo de juego. Ha aprendido de los mejores: Rafa Benítez y su riguroso estudio, Jose Mourinho y su neutralización del rival, Ancelotti y su manejo de las personas, Pep Guardiola y su 'coco' táctico. De todos cogió un poco y lo adaptó a su pizarra.

Es de esperar un equipo más trabajado tácticamente, tarea que Xabi Alonso lleva a cabo junto a sus asistentes: un ex de La Fábrica, Sebastián Parrilla, y un ex de La Masía, Alberto Encinas. También tiene pasado en la cantera culé su preparador físico, Ismael Camenforte-López. Con ellos ya irá trazando las líneas de ruta de su Madrid, al que no le costó mucho dar el 'sí' cuando llegó la llamada.

La duda principal está en la base de todo: el esquema que utilizará. Con Ancelotti, el Madrid ha variado en los últimos dos años entre tres delanteros y cuatro centrocampistas —con mejores y peores momentos—, pero en cualquier caso contando siempre con cuatro defensas. Con Xabi Alonso, esto último podría no ser así si bien el club blanco no está acostumbrado a un plan tan especial.

El Leverkusen, a falta de un partido para acabar la temporada, ha iniciado el 80% de sus encuentros (39) con tres centrales. El 20% restante lo ha hecho con la clásica línea de cuatro. Muestra esto la confianza de Xabi en el 3-4-2-1 o el 3-5-2 que tan buenos resultados le han dado en el club alemán, pero también su versatilidad para cambiar el plan.

Además, Alonso siempre ha defendido que una de sus claves es "adaptarte a los jugadores que tengas con tus principios y tus ideas", como decía a finales de 2023 en una entrevista en el programa Universo Valdano. El tolosarra mirará bien los activos que tiene en plantilla y encajará las nuevas piezas, que se esperan algunas ya para el Mundial de Clubes, para dibujar su equipo.

Seguro que Kylian Mbappé y Vinicius Jr, los dos buques insignia del club junto a Jude Bellingham, tendrán protagonismo en una doble punta de ataque. Queda la incógnita de Rodrygo, cuyo compromiso con el Madrid ha quedado en entredicho en la última semana y tendrá una charla con Xabi para definir su futuro. El ex del Santos, si se queda, no será con los mismos galones que sus compañeros de ataque,

Lo normal con Xabi Alonso es ver a sus jugadores ocupar posiciones diferentes incluso dentro de los propios partidos. Ejemplos que se pueden ver en el Madrid pueden ser Carvajal o Mendy ocupando sus carriles o actuando como centrales, como Hincapié en el Leverkusen. Son jugadores físicos y al de Tolosa le gusta tener piezas por dentro, tanto en la defensa como en el centro del campo.

También es importante una figura como Trent Alexander-Arnold, el primer fichaje del Real Madrid 2025/26 —y que estará presente en el Mundial—. El inglés completará la posición del lateral derecho junto a Carvajal, pero sus perfiles son muy diferentes. Arnold es más ofensivo que defensivo, un grandísimo pasador y por eso no será extraño verle de interior en los partidos aunque parta como carrilero o lateral puro. También Camavinga, en el lateral izquierdo, podría ajustarse a ese rol en el que ya se le ha visto con Ancelotti.

Trent Alexander-Arnold, con el Liverpool Europa Press

Aún así, Alonso también espera algún refuerzo en el lateral izquierdo. Suenan Álvaro Carreras, Miguel Gutiérrez y Theo Hernández. Todos exmadridistas y, más importante aún, llegadores al campo rival. Xabi ya ha tenido un jugador así en el Bayer al que ha sabido explotar. Se trata de Jeremie Frimpong, que ahora suena para el Liverpool, y es un carrilero que ha acabado de delantero en varias ocasiones.

En el centro de la zaga, es fácil imaginar una rápida adaptación de jugadores como Rüdiger o Asencio a una defensa con tres centrales. También Militao y Alaba, vigilados con lupa en lo físico. El Madrid, además, aprieta para fichar al joven Dean Huijsen, un central que es ambidiestro —y lo hace muy atractivo para el club blanco al poder jugar en los dos perfiles— y ya es internacional con España. A tener en cuenta la eventual presencia por dentro de la defensa de Tchouaméni, que ya sabe lo que es jugar retrasando algo su posición.

Con Xabi Alonso, uno de los mejores mediocentros de la historia del fútbol español, no se hace complicado pensar en la importancia que da a la medular en el juego. Le gusta el control, también como buen pupilo de Guardiola, sin renunciar a la verticalidad. El Madrid, a su vez, rastrea el mercado en busca de un centrocampista para cubrir el vacío que dejó Toni Kroos, con un perfil similar al de Granit Xhaka que tan buenos resultados dio en el Leverkusen. De no encontrarlo, el Madrid tiene otras armas para salir jugando desde atrás y meter pases verticales.

La presión tampoco se negocia. A Xabi le gusta que sus jugadores presionen alto y roben arriba. En este aspecto, el Madrid ha dado una imagen muy pobre esta temporada y es el gran debe, no sólo del nuevo técnico sino de toda la plantilla. Una figura como la de Fede Valverde, para quien el esfuerzo es innegociable y va ganando cada temporada mayor valor como futuro capitán, será vital para dar corazón al juego del equipo en esta nueva etapa.

Vinicius y Mbappé celebran juntos durante el último Clásico Europa Press

Alonso también querrá en el Madrid su Florian Wirtz, esa pieza diferencial que dé sentido a todo el juego ofensivo. El alemán ha estado en el mapa del club blanco, pero es cierto que hay perfiles que pueden adaptarse a ese rol. Uno es, por importancia y calidad, Bellingham. Y si al inglés le ve Xabi más como interior, está un Arda Güler que ha crecido en esta recta final de la temporada cuando más alejado ha estado de la banda.

El equipo, por último, terminará en Mbappé y Vinicius. Xabi tendrá en sus filas a dos de los mejores jugadores del mundo y tiene que crearles, con todo lo de atrás, un contexto perfecto para aprovechar sus mejores cualidades. El francés, con 39 goles en su primer año en el Madrid, es el goleador letal y el brasileño, al que hay recuperar su brillo que le llevó a ser merecedor del Balón de Oro, el desequilibrio. Una pareja, si funciona, para soñar con todo.