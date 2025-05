Johan Mojica: "Me encanta la velocidad, pero vi que era más fácil aplicarla en mi fútbol que en el atletismo"

El RCD Mallorca sueña con volver a Europa más de 20 años después. No lo hace desde la temporada 2003/04 y ahora, a tres jornadas del final de La Liga, está metido de lleno en la pelea tras pasarse todo el curso en la mitad superior de la tabla. El milagro es posible gracias al 'profe' Jagoba Arrasate y sus alumnos. Uno de los más aventajados es Johan Mojica (Cali, Colombia; 1992).

Internacional con la selección colombiana, el Rayo Vallecano se fijó en él y le reclutó desde su país. Ha pasado más de una década desde entonces y Mojica ha militado en las filas de siete equipos españoles diferentes —seis de ellos en Primera—. Un veterano de La Liga, que a sus 32 años se siente en el cenit de su carrera y con muchos años por delante en los terrenos de juego.

EL ESPAÑOL habla con él antes del partido de este miércoles contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (21.30 horas). Conversa templado, nada que ver con lo rápido que se muestra en el campo. La velocidad va con él desde que es un niño. En Colombia competía en pruebas de atletismo, alcanzando marcas asombrosas, pero eligió el fútbol. El tiempo le dio la razón y ahora es de los jugadores más veloces de La Liga, camino de los 200 partidos en la máxima categoría.

Johan Mojica, en carrera con Kylian Mbappé Europa Press

P.- ¿Son diferentes las horas previas a un partido cuando es ante el Real Madrid y en un estadio como el Santiago Bernabéu?

Es un partido más, sabiendo que están en juego tres puntos como en el pasado o el que viene. Es un rival muy importante, de los mejores, si no el mejor equipo del mundo. En base a la exigencia que tenían ellos, de ser campeones, ganar todo y demás, y no están pasando por el momento deseado, la exigencia siempre la van a tener. Siempre tienen la obligación de ganar, independientemente del rival.

Vamos con el pensar de poder ganar, en un campo que es magnífico. Y si no, puntuar. Quedan tres partidos supremamente importantes para conseguir un objetivo especial que se nos ha presentado esta temporada, más allá de lograr la permanencia que era muy importante. Se debe valorar mucho el gran trabajo que venimos haciendo, y obtener la salvación a varias jornadas.

P.- Hay mucha ilusión en Mallorca por entrar en Europa. ¿Cómo lo sentís dentro del vestuario?

La ilusión la tiene la gente afuera, imagínate nosotros que somos los protagonistas y los que damos la cara. Estamos muy ilusionados. Es un hecho que vamos a pelear hasta el final para meternos en esos puestos de Europa, pero es bueno resaltar que la gente debe estar con nosotros hasta el final. Para nosotros es primordial y un plus que la gente tenga esa energía. Que la gente esté con el equipo y valore lo que se viene haciendo, que después de tantas temporadas el equipo esté luchando por un objetivo tan importante como es poder estar la temporada que viene en Europa.

P.- Ya sabes lo que es jugar contra el Madrid con la camiseta del Mallorca. Me acuerdo que estuviste en muchos de los titulares en la primera vuelta... ¿Qué hay que hacer para tener una actuación así frente a nombres tan grandes como Mbappé?

Al que le toque jugar, que tenga la excelente disposición y que lo deje todo. Yo acostumbro a dejarme la piel en la cancha y aportar luego el don que me ha dado Dios de jugar el fútbol. Para mí es innegociable la actitud y la entrega. Ya los he enfrentado durante muchos años, y con la selección también a muchos de ellos. Sabemos del gran nivel de todos y que es un campo difícil, pero en cualquier sitio se puede puntuar.

"Para mí es innegociable la actitud y la entrega"

P.- Te mencionaba a Mbappé, no a Vinicius que no estará mañana por lesión. Son las estrellas del Madrid. ¿Qué te parece cada uno de ellos?

Ya está muy clara la definición de cada futbolista como para hacerlo yo —risas—. Son jugadores muy completos, a nivel de explosividad, de dribbling, de ir al espacio, en corto. Son jugadores que te pueden hacer mucho daño. Sabemos lo que son ellos, no solo los atacantes.

P.- En los últimos enfrentamientos con el Madrid hemos visto algunos duelos muy calientes de tu compañero Maffeo con rivales como Vinicius o Bellingham. ¿Cómo es Pablo dentro del vestuario? ¿Estos piques es algo de lo que habléis luego?

Mi compañero es muy competitivo, es un jugador que siempre es contundente en sus acciones. Como persona, yo me llevo excelente con Pablo y lo conozco desde Girona. He visto su crecimiento, no sólo futbolístico, sino también personal. Esto de los piques que lo conteste él —risas—. Yo a Pablo lo defino como un gran compañero de equipo y para mí es muy importante. Es un valor muy especial poder conocerlo desde hace tiempo y poder conocerlo desde hace mucho tiempo, y volver a encontrarnos después aquí en el Mallorca y estemos compitiendo para beneficio del equipo.

P.- Ya son más de diez años los que llevas jugando al fútbol en España, pasando por siete equipos de La Liga. ¿Cómo ha cambiado desde entonces Johan Mojica?

Yo he evolucionado en todos los aspectos, tanto en lo personal como en lo deportivo, lo táctico, lo defensivo, lo ofensivo. Tengo una evolución deportiva bastante grande, y eso pues también lo da la experiencia y la buena toma de decisiones, aprender de compañeros y del cuerpo técnico, del día a día y situaciones que se presentan en partidos, tanto buenas como no tan buenas.

Creo que soy un jugador de experiencia a mi corta edad, que siento que con los 32 años que tengo estoy en excelente forma física y muy centrado mentalmente. Tengo la mentalidad siempre de competir al máximo nivel y me encanta el trabajo en equipo. Pese a que tengo un fútbol muy alegre y 'picante', como digo yo, también soy un hombre que se identifica por ser muy competitivo, hacer respetar su posición y hacer sufrir al rival cada vez que me enfrenta.

Johan Mojica, con el Mallorca Europa Press

P.- Has pasado por las manos de muchos entrenadores. Desde Miguel Ángel Portugal o Paco Jémez hasta Setién, Unzué o Emery. Pero con ninguno has jugado tanto como con Arrasate. ¿Qué tiene el míster de diferente al resto y cómo es tu relación con él?

Agradezco esta oportunidad para darle las gracias a todos los entrenadores que he tenido, porque de cada uno he aprendido muchísimo y he tenido experiencias muy lindas con todos. Es verdad que en los dos últimos años he tenido el privilegio y el placer de poder estar con el 'profe' y con su cuerpo técnico. Soy un hombre bastante agradecido y de escuchar mucho a las personas que me pueden enseñar. Estoy disfrutando bastante poder trabajar con el 'profe' y agradeciendo lo que él enseña, la paciencia que tiene, el ser humano que es. Desde que me junté a trabajar con él, yo le dije que tengo ese alma de competición total y siempre que esté con él voy a dejarme la piel por él y por el equipo en el que estemos. Así ha sido y así seguirá siendo.

P.- Hay una cosa muy curiosa que he encontrado y quiero que me confirmes si es verdad, y es que siendo un niño, que 12 años, corriste una carrera de 100 metros en 10,40 segundos. ¿Tan bueno eras en atletismo?

Yo corrí muchos años y me encanta la velocidad. Me encanta el atletismo. Lo practicaba junto con el fútbol, y al final me decidí por el fútbol porque era lo que amaba. Y lo sigo amando. Tomé esa decisión. Vi que era más fácil aplicar esa velocidad dentro de mi fútbol. Pero sí, hay muchas marcas que hice en 100 y 200 metros —risas—. Me encanta. Ahora lo aplico a mi profesión, claro.

P.- ¿Era muy diferente el fútbol para Mojica antes de venir a España?

El fútbol latinoamericano, en especial en Colombia, es muy diferente. Tiene jugadores diferentes, los campos son de otras características, el clima o el balón. Todo cambia. El nivel está claro que acá es mucho más alto, sabiendo que hay mucho talento allá, pero el jugador acá ya está prácticamente hecho. Tienes muchas facilidades para hacer un fútbol de mucho nivel, lo que son los campos no hay esa dificultad de pronto del clima o la altura, pero acá están los mejores del mundo. Doy gracias a Dios de poder estar acá y ser parte de ellos.

"Sé que estoy en representación de todos esos niños que quieren ser futbolistas profesionales en mi país"

P.- ¿Y la vida? ¿Cómo era en Colombia?

He pasado momentos de mucha dificultad, pero también valoro mucho lo que han hecho mis padres para estar donde yo estoy. Más que en lo personal o en lo deportivo, me ayudan mucho en la parte mental y emocional. En el verde, como quien dice, ya me encargo yo. Sí recuerdo todo lo que yo pasé, por las personas que me han ayudado. También de la manera en la que se vive allá es muy diferente a acá. Echo mucho en falta a mi familia, a mis amigos de allá, a la comida, pero Dios me ha dado el privilegio de estar acá y valoro mucho el estar acá, quiero mantenerme muchos más años todavía y ya tendré el tiempo para volver a mi país, pero estoy muy feliz de poder representar a Colombia acá en la mejor liga del mundo.

P.- Esas dificultades que comentas, los apoyos que destacas, imagino que es porque no será nada sencillo para un niño de Colombia llegar hasta donde estás hoy en día.

Dificultades son muchas, no las nombraré ahora, pero son muchas cosas que cada persona pasa por su vida. Yo he pasado por las mías y para mí es muy gratificante, y valoro mucho en mí mismo, poder ser un hombre el cual ha llegado acá, ha logrado ser exitoso y se ha mantenido tantos años. Poder representar a mi país, siendo el mejor en mi posición y mantenerme ahí lo valoro mucho. Por eso, cada vez que salgo al terreno de juego me convierto. Sé lo que me estoy jugando y lo que he logrado, que no es fácil. Sé que estoy en representación de todos esos niños que quieren ser futbolistas profesionales en mi país, sin ir tan lejos. Sé la posición que me ha dado Dios y la aprovecho al máximo.

P.- Qué sueños te quedan por cumplir.

Yo quiero en lo deportivo ser campeón con la selección de Colombia y quiero lograr un título con el equipo en el que esté. Todavía no he sido campeón con algún equipo y quiero hacerlo. He logrado muchos objetivos: muchos ascensos, permanencias y clasificaciones a Europa. He jugado Champions, Mundial y demás. Pero sí quiero quedar campeón con mi club y principalmente con mi selección.