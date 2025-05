Quién es David Jiménez, el lateral del Real Madrid que puede debutar con el primer equipo ante el Mallorca

El Real Madrid lleva toda la temporada con problemas en su defensa, aunque estos se han recrudecido en las últimas semanas. Con La Liga casi sentenciada, Carlo Ancelotti se presentará este miércoles frente al Mallorca con un equipo repleto de bajas, especialmente atrás, lo que puede dar paso a algún canterano en el once titular. Uno de ellos es David Jiménez (Madrid, 2004).

El lateral derecho del Castilla podría debutar con el primer equipo. David Jiménez ya ha sumado varias convocatorias, pero hasta ahora no ha tenido minutos. Las bajas de Dani Carvajal y Lucas Vázquez le abren un hueco este miércoles ante la llamada de Carletto para formar parte de la lista de convocados. La única alternativa es que el italiano prefiera colocar a Fede Valverde en la banda.

Jiménez está preparado para tener sus primeros minutos con la camiseta del Madrid. Cumplió 21 años el pasado mes de marzo y mide 1,70 metros. Le caracteriza el juego ofensivo, siendo un carrilero rápido y con profundidad. Entró en La Fábrica en 2013, idolatrando a Álvaro Arbeloa, quien acabó siendo su gran impulsor dentro de la cantera.

Su estilo de juego no es tan parecido al de su ídolo, pero sí tiene su mismo carácter y se destaca de él lo madridista que es. También como Carvajal, otro referente. Desde que llegara a Valdebebas como benjamín, tras empezar a jugar al fútbol en el Móstoles URJC, Jiménez ha ido subiendo de categoría dentro de la base del club blanco hasta llegar al Castilla.

Hoy es uno de los líderes del equipo de Raúl González. Sólo Gonzalo García le supera en minutos jugados —3.115 a 2.999'— y apenas se ha perdido un partido en toda la temporada. El resto lo ha jugado todo, y como titular. Esa continuidad le ha ido dando poco a poco mayor protagonismo. También sus números: con cinco asistencias, es el tercer jugador que más pases de gol ha dado detrás de Pol Fortuny y Víctor Muñoz. Es un especialista del balón parado, poniendo casi siempre los balones en las faltas laterales y los córners. Además, ha marcado tres goles con el Castilla.

Raúl ya tuvo en sus filas a David Jiménez cuando dirigía al Cadete B. Jiménez fue progresando hasta llegar al Real Madrid C, donde tuvo un periodo de transición. Y es que el lateral madrileño formó parte del Juvenil de Arbeloa que hizo historia ganando el triplete (Liga, Copa y Copa de Campeones) sin perder un sólo partido. A diferencia de muchos de sus compañeros, no dio el salto directo al primer filial, aunque en el C de Pau Quesada acabaría ascendiendo a Segunda RFEF.

David Jiménez se ha abierto paso ante la dura competencia en la posición. Ha jugado 2.000 minutos más que Lorenzo Aguado, el otro lateral derecho del Castilla. Además, tiene parte de 'culpa' en que se vaya despacio en el Castilla con Jesús Fortea, el gran proyecto en el carril diestro de La Fábrica y tres años menor que él. Jiménez está listo y puede ser la gran sorpresa de Ancelotti en el partido contra el Mallorca.