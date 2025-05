Xabi Alonso anuncia su salida del Bayer Leverkusen: vía libre para fichar por el Real Madrid

El fichaje de Xabi Alonso por el Real Madrid está cada vez más cerca. El técnico vasco anunció este viernes su salida del Bayer Leverkusen al término de la presente temporada y ya tiene vía libre para firmar su contrato con el club blanco sucediendo en el cargo a Carlo Ancelotti.

Alonso renovó su contrato con el conjunto alemán en 2023 con la condición de poder aceptar una futura oferta del Real Madrid. Ahora, el Leverkusen no ha puesto impedimento alguno a su salida y el técnico donostiarra dirá adiós a la que ha sido su casa durante los últimos dos años y medio.

El entrenador español quedará libre el próximo 17 de mayo una vez finalice la Bundesliga. A partir de ahí, quedará por ver cómo se soluciona su llegada al Real Madrid. Una opción es que coja al equipo blanco en el Mundial de Clubes y otra que se haga cargo del puesto para la pretemporada del curso 25-26.

Xabi Alonso anuncia que deja el Bayer Leverkusen

"El club y yo hemos acordado que estos son mis 2 últimos partidos al frente del equipo", comenzó diciendo Xabi Alonso en su comparecencia. El tolosarra aseguró vivir una "mezcla de emociones", pero se mostró seguro de que "era el momento para salir".

"El fútbol y la vida son de encontrar el mejor momento. Esa fue mi intención. Y así quisimos que fuera el adiós, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo tan largo, bonito e importante que estuvimos aquí. Quiero disfrutarlo hasta el último momento", añadió un Xabi Alonso.

Silencio sobre su futuro

El todavía entrenador del Leverkusen no quiso hablar de su futuro y su posible vinculación con el Real Madrid. Todavía no voy a decir nada sobre el siguiente equipo. Tenemos un par de partidos por delante y una temporada por terminar. Después será el momento de hablar de eso", dijo.

"En el fútbol todo son momentos. Elegir el momento adecuado para cambiar es lo más complicado. El año pasado sentí que debía continuar, este año no", añadió un Xabi Alonso que se mostró continuamente agradecido al Leverkusen.

Xabi Alonso, durante un partido con el Leverkusen. REUTERS

No quiso despedirse sin una respuesta entre risas sobre las posibilidad de llevarse con él a algun jugador. "No puedo prometer no llevarme a algún jugador del Leverkusen conmigo en mi próxima etapa", sentenció Alonso.