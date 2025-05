Xavi se postula para entrenar en la Premier League y 'rehúye' de La Liga: "Quiero un proyecto y en España vale solo el resultado"

Desde su salida del Barça en mayo de 2024, poco o nada se ha sabido hasta ahora de Xavi Hernández. El español quiso alejarse por completo del foco mediático y tomarse un respiro después de la presión a la que estuvo sometido durante las dos temporadas y media que dirigió al conjunto azulgrana.

Ahora Xavi 'ha vuelto'. El entrenador ha concedido una entrevista a The Athletic donde ha desvelado cuáles son sus planes de futuro en los banquillos, además de empatizar con su homólogo en el banquillo del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por las críticas que recibe tras unos resultados irregulares.

"No tengo prisa, pero me gustaría un buen proyecto. Un proyecto en el que me digan: 'Tienes cuatro años para trabajar y desarrollar un proyecto'. Me encantaría trabajar en la Premier League, porque me encanta la pasión que hay allí. En España, es todo sobre los resultados", ha afirmado.

"El Chelsea con Maresca tiene un buen proyecto, el Arsenal con Arteta también tiene un buen proyecto. Es su sexto año allí y ha habido temporadas difíciles, pero el club confió en el proceso y siguió. Eso no pasa en España.

Mira lo que le ha pasado a Ancelotti, con todo el mundo criticándole. No es justo. Ha ganado treinta títulos en diez años y le critican como si no hubiese ganado nada. Valverde lo explicó a la perfección: 'Si critican a Ancelotti, ¿qué esperanza hay para el resto?'. La presión en España es muy difícil, especialmente en Barcelona y Madrid", reconoció el extécnico azulgrana.

Su futuro en los banquillos

En su etapa como entrenador, Xavi Hernández tiene en su palmarés una Liga y una Supercopa de España, además de haber levantado varios títulos en su paso por el Al-Sadd catarí. A pesar de haber entrenado por el momento a dos clubes, no descarta dirigir a un combinado nacional.

Preguntado por la selección española, fue muy claro: "¿Por qué no? O a cualquier otra. No tengo prisa. No tengo una obsesión de dónde quiero entrenar. Estoy tranquilo viendo fútbol y estando con mi familia.

"El máximo de partidos que he visto en un día fueron ocho. Me gusta analizar equipos. A lo mejor pongo en mi ordenador 'Atalanta' y me veo cuatro partidos seguidos. ¿Por qué? Porque me interesa lo que Gasperini está haciendo", ha comentado.

Xavi Hernández durante el encuentro frente al Shakhtar REUTERS

A principios del mes de marzo concedió una entrevista a France Football en la que sobre su futuro en la dirección técnica, el exentrenador se mostró sin ataduras. Con la misma franqueza que caracterizó su carrera, afirmó: "No tengo nada fijado, estoy abierto a escuchar ofertas. ¿Por qué no entrenar a otro equipo de La Liga? Busco un proyecto ilusionante, tengo la ambición de ganar trofeos".

Habló con la revista francesa de su perfil como entrenador y de sus colegas de profesión que más admira: "La Masia y mi posición en el centro del campo me dieron una ventaja, siempre vi el fútbol como un todo. No pensaba sólo en defender o atacar, sino en construir. Para mí, los mejores entrenadores son los excentrocampistas: Guardiola, Van Gaal, Ancelotti, Xabi Alonso, Arteta…".