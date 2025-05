El momento más difícil de Arda Güler en el Real Madrid: "Tras ganar la Champions, a mí no me apetecía levantar el título"

La etapa de Arda Güler en el Real Madrid está llena de luces y sombras desde que el 7 de julio fuera presentado como nuevo jugador del equipo madridista. Su presencia sobre los terrenos de juego ha sido paulatina y, de nuevo, es en el tramo final de la temporada cuando está teniendo mayor protagonismo y él está sabiendo aprovechar sus oportunidades.

No están siendo dos años fáciles debido a la adaptación a un nuevo país, a una nueva cultura totalmente diferente a la existente en Turquía, y sobre todo, por su escasa presencia en el once titular. Arda Güler ha vivido la mayoría de los partidos desde el banquillo y su malestar, además del enfado de su entorno, ha provocado que incluso se haya barajado la posibilidad de una salida en forma de cesión.

Sin embargo, el mediocentro turco parece haber superado ya los peores momentos y ya se centra en hacer historia con el Real Madrid. El jugador ha revelado todos los detalles de su vida, con varios capítulos especiales al Real Madrid, en una larga carta publicada en The Players Tribune.

Su fichaje por el Real Madrid

No paraban de llegar ofertas de traspaso de otros clubes. Pero yo no quería saber nada a menos que me motivasen de verdad. Y más tarde, en junio, mi padre me dijo que necesitaba llamarme para hablarme de una nueva oferta. Mi padre me dijo que era el Madrid. Era mi cuarto sueño. Me parecía irreal que esto pudiera suceder tan rápido. Ese verano, mi padre y yo tuvimos muchas conversaciones largas sobre si era demasiado pronto para irme. La verdad es que fue muy complicado, porque teníamos muchísimas ofertas, y me costó decidir qué hacer.

Conversación con Ancelotti

Tuve una videollamada con el Sr. Carlo Ancelotti. Nunca olvidaré cuando apareció su número en mi pantalla y el video se estaba cargando… Él también estaba de vacaciones. El momento fue tan surrealista que me cuesta recordar los detalles, pero creo que llevaba una de esas camisas hawaianas, gafas de sol y creo que incluso tenía un puro. Me dijo: "Arda, tendrás un gran futuro aquí. Tal vez no el primer año, pero tendrás oportunidades.

Cuando Modric y Kroos sean demasiado veteranos, podríamos ponerte en el mediocampo. Entonces dijo: "Arda, prométeme que vendrás al Madrid. Promételo, promételo, promételo". Le dije: "Claro, señor". Me dijo: "Hablamos pronto. Ahora sí que tengo que ir con mi mujer". Al colgar, miré a mi papá y acordamos que si vas a hacer algo, ¡hazlo a lo grande!

Ancelotti se saluda con Arda Güler tras un partido del Real Madrid Europa Press

Desde el principio, Ancelotti se convirtió en una especie de padre para mí. Pero era gracioso porque bromeaba conmigo, sobre todo, y yo todavía era un chico con los ojos muy abiertos, que intentaba asimilar el estar en el club más grande del mundo. Nunca sabía cuándo Ancelotti hablaba en serio, ¿sabes?

El día de su presentación

Cuando te presentan como jugador del Real Madrid, es como una ceremonia de boda. Tu contrato es para seis años, pero la idea es quedarte para siempre. Estaba sentado junto a mis padres, y cuando mamá empezó a llorar, le sequé las lágrimas y la besé en la mejilla.

Habíamos renunciado a tanto para estar aquí, y ahora nuestro sueño se había hecho realidad. Yo era demasiado pobre para jugar como Alex Hunter en la PlayStation. Así que tuve que convertirme en él, pero de verdad.

El vestuario del Real Madrid

Cuando llegué, me enteré de que Alaba y Rüdiger hablaban algo de turco. Crecieron con inmigrantes turcos en Berlín y Viena, y Alaba es un gran aficionado del Galatasaray. Courtois jugó con Arda Turan, así que también sabe algunas palabras… Bueno, palabrotas. Pero fue raro porque, como saben, en Turquía nos dirigimos a los mayores con respeto.

Decimos ‘Abi’, que literalmente significa 'hermano mayor'. Está establecido así en nuestra cultura. No podía llamar a Modric simplemente "Luka". Podría ser mi padre, ¿sabes? Así que dije: "Hola Luka Abi". Entonces... Alaba y Rüdiger pensaron que 'Abi' se usaba para todos. Incluso para mí. Empezaron a saludarme con un "buenos días, Abi". El nombre se les quedó grabado, y ahora es demasiado tarde para cambiar. Así que ahora soy oficialmente 'Arda Abi', el hermano mayor más pequeño del vestuario".

“To all the kids of my beautiful country:



It’s time that I tell you my story. The whole story.”@10ardaguler goes deep on his journey to @realmadrid.https://t.co/7yWximN9IB — The Players’ Tribune (@PlayersTribune) May 8, 2025

Modric, su referente

Normalmente, sientes que ‘has llegado’ a un club cuando marcas un golazo o das un pase decisivo. Para mí, ese momento llegó precisamente cuando hubo una falta a nuestro favor, desde fuera del área y yo estaba en el banquillo. Modric se giró hacia mí y me dijo: "Arda, esto te vendría perfecto". Estos pequeños detalles significan mucho.

Hace poco, en otro partido, en el descanso, íbamos perdiendo, y Modric me dijo: “Prepárate, tienes que entrar”. Hablamos de una leyenda. Uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos, que ahora confiaba en mí para dar la vuelta al partido. Me conmovió muchísimo

Su presencia en el banquillo

Estar en el banquillo no es una situación fácil. Cuando ganamos la Champions League, no me apetecía levantar el trofeo, porque no había aportado demasiado en el campo. Por eso me dio tanta vergüenza cuando Ancelotti me dio el micrófono en la Cibeles.

No tenía en absoluto pensado subir al techo del autobús, porque estaba muy cansado, y recuerdo que dos amigos me escribieron un mensaje: "¿Dónde estás? No te vemos". Estaba abajo hablando con Kroos y Modric, y Modric me preguntaba si Mourinho iba a entrenar al Fenerbahçe. Mis amigos me decían: "¿Estás loco? ¡Acabas de ganar la Champions League! ¡Sube a celebrarlo!" Pero yo soy así. No me basta con ganar un título. Tengo que sentir que me lo he ganado.

Arda Güler, Valverde y Endrick celebran un gol ante el Celta de Vigo. Reuters

Su objetivo en el Real Madrid

A principios de este año cumplí 20 años. Todavía hay muchos más sueños en mi libreta. Quiero convertirme en un jugador importante para el Real Madrid. Quiero ganar esa Champions League. También me encantaría llevar el dorsal 10 de este club.

Jugador clave en Turquía

Por eso la Eurocopa fue diferente. Cuando marqué contra Georgia, mi teléfono explotó. Me gustas. Seguidores. Mensajes. Felicitaciones. Una locura. Antes de nuestro partido contra Portugal, estaba un poco nervioso. Esperaba que Ronaldo hablara conmigo después del partido, porque le respeto mucho.

Cuando perdimos en octavos de final, me preguntaba si la afición de vuelta a casa nos criticaría, pero habían visto lo mucho que habíamos luchado por nuestro país. En Turquía, el carácter lo es todo. Rüdiger me dijo que había notado mi pasión y mi rabia. Pero cuando habla de rabia, lo dice en el buen sentido.