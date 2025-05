El Barça va más lejos en su crítica a los árbitros y apunta al Madrid: "A otros les surte más efecto la protesta continuada"

Horas después de la polémica eliminación del Barcelona frente al Inter de Milán en las semifinales de la Champions League, la polémica en torno a la actuación arbitral no deja de crecer. Varios jugadores y el propio Hansi Flick habían cuestionado el desempeño del colegiado polaco Szymon Marciniak y sus asistentes del VAR, alimentando la indignación azulgrana.

La congresión de estas críticas se vio potenciada cuando aparecieron supuestas declaraciones del propio árbitro a Cairo News, en las que se mofaba de las quejas barcelonistas. "Es gracioso. Sus comentarios son ridículos. ¿Qué puedo decir de estos comentarios estúpidos? No le hice daño a nadie”, se le atribuyó. Sobre la posibilidad de que el Barcelona presentara una denuncia ante la UEFA, él replicó entre risas: "Estoy dispuesto a todo".

Poco después, muchos medios retiraron estas afirmaciones, al considerarlas poco fiables e imposibles de contrastar. Finalmente, el portal polaco Przegladsportowy consiguió contactar con Marciniak, quien desmintió en rotundo haber concedido cualquier entrevista tras el partido. Bajo el titular “La gran mentira en torno a Szymon Marciniak”, el medio subrayó que el colegiado internacional confirmó que no había hablado con periodistas de ningún país.

El presidente @JoanLaportaFCB valora la derrota en las semifinales de Champions ante el Inter y anima a los culés a apoyar al equipo para conseguir el título de Liga. "Veo el barcelonismo orgulloso de este equipo" pic.twitter.com/DGisqrOMvm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 7, 2025

En paralelo, el asesor de Joan Laporta y miembro de la comisión deportiva, Enric Masip, no ha dudado en respaldar la línea del presidente del club: "Desde el minuto tres, en el que hubo una entrada dura a Dani Olmo o a Lamine, se dirigió a Flick, le apartó y empezó a amenazar. Creo que a Araújo. La verdad que cuando vimos la designación, suya y de los árbitros VAR, piensas que a veces las casualidades no suceden porque sí. Fue un partido duro por parte de ellos. Parece que cuando las cosas no salen bien, tiras a los árbitros. Pero es una cuestión de criterio. Y no hablaré de intencionalidad, pero hubo una diferencia de trato para ellos y para nosotros".

Masip fue incluso más allá, lanzando un dardo dirigido al Real Madrid: "Generalmente, y lo dijimos antes de la final de Copa, no hablamos de los árbitros. Es la orden, además, que Flick les da a los jugadores, aunque no pueda evitar ciertas cosas. Posiblemente hay otros clubes a los que la protesta continuada les surte más efecto. No es el caso del Barcelona".

Enric Masip y Joan Laporta

Masip aseguró no tener "miedo" sobre el arbitraje, aunque recordó que en la final de Copa hubo "un par de situaciones que no se revisaron". "Espero que haya un mismo criterio. Y respecto a las protestas, el hecho de que no vayan diez personas a protestar una acción no significa que no sea clara. Espero que eso no pese para tomar una decisión u otra".

Por último, al analizar el estado emocional del vestuario, Masip añadió: "Hay jugadores que expresan su rabia después del partido, otros que se sienten decaídos dos días después. Pero este vestuario ya se ha levantado de situaciones jodidas. Ya no podemos estar lamentándonos y diciendo: ‘pobre, pobre’. Hay un aprendizaje también para los más jóvenes y creo que también ayudará que el partido sea contra el Real Madrid. La Liga es la ilusión del año. Sabemos que no hay favorito y que el Madrid puede ganar aquí como nosotros allí. Será un partido especial y eléctrico. El Madrid sabe que si pierde dice prácticamente adiós a LaLiga. Pero si gana se mete de lleno... Nosotros si ganamos damos un golpe... Será un partido igualado y espero que superemos la situación que se ha vivido esta semana".