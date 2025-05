La burla de Marcus Thuram hacia Lamine Yamal tras la eliminación del Barça

La eliminación del FC Barcelona en las semifinales de la Champions League dejó una de las imágenes más comentadas de la noche cuando Marcus Thuram, autor de un brillante encuentro para el Inter, se acercó a consolar a Lamine Yamal, con lágrimas en los ojos, tras el mazazo de no poder avanzar a la final.

Bajo las órdenes de Inzaghi, el delantero italiano brilló durante los 120 minutos pese a arrastrar molestias físicas que le pasaron factura durante buena parte del encuentro. Su resistencia en el campo acabó siendo clave para que los de Milán resistieran el empuje blaugrana, protagonizando la jugada que acabó en el gol de Frattesi en la prórroga.

El francés también tuvo sus dosis de polémica. Ya tras el partido, Thuram compartió en Instagram una de las publicaciones más controvertidas de la noche. "En una misión, eh", acompañaba una instantánea con Lamine junto a emoticonos de lágrimas de risa. La publicación no duró mucho en el perfil del ariete, ya que la storie fue eliminada pocas horas después de ser subid­a.

Thuram just posted on his IG story😂 pic.twitter.com/S39waNZB3j — Twilight (@the_marcoli_boy) May 6, 2025

La polémica no es nueva: tras el partido de ida, el delantero galo ya había lanzado unas declaraciones cargadas de ironía en Canal+: "¿Es Yamal el mejor jugador del mundo? No, no lo creo. El mejor jugador del mundo es francés. El segundo mejor jugador, creo, también es francés. Son Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé".

Seguidamente, aclaró su posición: "Yamal es quizás el tercero”. El propio autor del primer tanto en Montjuïc, un espectacular taconazo cuando apenas habían transcurrido 30 segundos de eliminatoria, afirmó con orgullo: "Abrí el marcador ante la atenta mirada de mi padre Lilian", exjugador y mítico azulgrana.

En el aspecto táctico, Thuram ofreció detalles del plan defensivo para la vuelta: "Animé a Dimarco, le dije que era normal que Yamal pasara, que siempre lo haría, hiciéramos lo que hiciéramos, pero que no debíamos rendirnos y seguir agotándolo". Y añadió, con sorna: "No puedes parar a jugadores así solo, puedes hacerlo en equipo. ¿Un marcaje de dos contra uno? Quizás un marcaje de once contra uno. Ya veremos qué nos pide el entrenador".

La derrota también generó análisis externos, como el de Marc Crosas, exfutbolista nacionalizado mexicano y comentarista, en la red social X. En su cuenta publicó: "Acabamos de presenciar la mejor eliminatoria en la historia de la Champions y eso para un Barça que daba pena por Europa era impensable hace unos meses. Que la tristeza por no conseguirlo no tape todo lo hecho hasta ahora. Este Barça ilusiona y volverá a conquistar el mundo con sus formas y levantando la admiración de todos una vez más. Que disfruten los demás".

Celebran la eliminación del Barça burlándose de Lamine Yamal por sus declaraciones. Un niño de 17 años que acaba de tener una de las mejores actuaciones individuales en unas semifinales de Champions. Memorable, lo de Lamine y lo de las burlas. Saben perfectamente lo que se les… — Marc Crosas (@marccrosas) May 6, 2025

En catalán, Crosas añadió: "Nosotros somos así, capaces de ser felices y orgullosos en la derrota por el simple hecho de sentirnos representados con lo que vemos. Este Barça nos ilusiona y nos hace sentir orgullosos, y eso no hay títulos que lo paguen. Con la gente de casa y pronto volviendo al Camp Nou, volveremos a ser imparables. No olvidemos de dónde venimos y por lo que hemos tenido que pasar… Gracias por devolvernos la ilusión, Joan Laporta. Con el escudo en el pecho siempre".

El exjugador, que triunfó en el Olympique de Lyon, Celtics de Glasgow o Santos Laguna, también salió en defensa de Lamine Yamal: "Celebran la eliminación del Barça burlándose de Lamine Yamal por sus declaraciones”. Y recordó las palabras del propio joven talento: "Mientras gane, no me pueden decir nada. Cuando me ganen, entonces sí".

Para concluir, Crosas lanzó un mensaje de advertencia a los adversarios: "Un niño de 17 años que acaba de tener una de las mejores actuaciones individuales en unas semifinales de Champions. Memorable, lo de Lamine y lo de las burlas. Saben perfectamente lo que se les viene encima…".