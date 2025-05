Alexander-Arnold anuncia que deja el Liverpool y será el primer fichaje del Real Madrid para la temporada 2025/26

Vía libre para el Real Madrid. Trent Alexander-Arnold confirmó este lunes 5 de mayo su salida del Liverpool a final de temporada. El lateral inglés, tras 20 años en el club red, acaba contrato y tiene un acuerdo con los blancos. Jugará sus últimos partidos con el equipo de Anfield, proclamado ya campeón de la Premier League, y aterrizará en el club madridista, que le quiere en el Mundial de Clubes.

El acuerdo es total con el Real Madrid y sólo falta la firma, que llegará en las próximas semanas. Arnold dio el 'sí' al club español meses atrás y en la planificación para la próxima temporada nunca se ha dudado de su fichaje. Llegará para reforzar el lateral derecho, posición en la que también se espera la vuelta de Carvajal tras su grave lesión y probablemente salga Lucas Vázquez, que termina contrato.

Arnold llega libre al Madrid, que pagará un bonus por su firma como es habitual en este tipo de operaciones. A sus 26 años, es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición. En su palmarés, como jugador del Liverpool ha ganado nueve títulos, destacando la Champions League 2018/19 y dos ligas inglesas (2019/20 y 2024/25).

El Madrid venía trabajando en el fichaje de Arnold desde hace más de un año. Ha jugado un papel trascendental Jude Bellingham, su amigo y compañero en la selección inglesa, y figura clave para convencer al lateral de aterrizar en el Santiago Bernabéu. Su contrato será de cinco temporadas, es decir, se extenderá hasta 2030.

Arnold es la primera pieza en un mercado de verano del Madrid que se espera movido. Atado el lateral derecho, se esperan refuerzos en el carril zurdo, la posición de central, en el mediocentro y hasta en la delantera, en función de las salidas que haya.

Además del mensaje publicado por Arnold en su Instagram, el Liverpool también compartió la noticia en sus perfiles. El club red despidió con honores a un jugador que ingresó en su academia a los seis años, y le mostró públicamente su "gratitud y aprecio por su contribución durante un período sostenido de éxito".

El deseo del Real Madrid es contar con Arnold en el Mundial de Clubes que arranca el próximo 15 de junio. Sin embargo, el contrato del jugador con el Liverpool vence el día 30 y sería necesario hallar un acuerdo entre ambas entidades para asegurar su presencia en Estados Unidos desde el inicio del torneo.

El mensaje de Alexander-Arnold

"Después de 20 años en el Liverpool Football Club, ahora es el momento de confirmar que me iré al final de la temporada.

Esta es fácilmente la decisión más difícil que he tomado en mi vida.

Sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué o se han sentido frustrados por no haber hablado sobre esto todavía, pero siempre fue mi intención mantener mi total atención en los mejores intereses del equipo, que era asegurar el número 20.

Este club ha sido toda mi vida - todo mi mundo - durante 20 años. Desde la Academia hasta ahora, el apoyo y el amor que he sentido de todos dentro y fuera del club se quedarán conmigo para siempre. Siempre estaré en deuda con todos vosotros.

Pero, nunca he conocido nada más y esta decisión es acerca de experimentar un nuevo desafío, sacarme de mi zona de confort y esforzándome tanto profesional como personalmente.

Lo he dado todo cada día que he estado en este club, y espero que sientas que te lo he devuelto durante mi estancia aquí.

Desde el fondo de mi corazón, doy las gracias a todos - mis entrenadores, mis gerentes, mis compañeros de equipo, el personal y nuestros increíbles seguidores - durante los últimos 20 años.

He sido lo suficientemente bendecido como para vivir mis sueños aquí y nunca, jamás daré por sentados los momentos especiales que he tenido la suerte de haber vivido con todos vosotros. Mi amor por este club nunca morirá".