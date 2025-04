El Barça, campeón de la Copa del Rey tras una final brutal: un gol de Koundé en la prórroga tumbó al Real Madrid

El Barça tomó La Cartuja en una final de infarto y levantó su 32ª Copa del Rey. Los de Hans Flick se proclamaron campeones en un partido que se fue a la prórroga y que se decantó por un zapatazo de Koundé desde fuera del área. El Real Madrid, que dio la vuelta al partido en la segunda parte con dos goles a balón parado, pagó los errores y murió dignamente en la orilla. [Narración y estadísticas: Barcelona 3-2 Real Madrid]

Pedri adelantó al Barça con un golazo y el Madrid sufrió un infierno en la primera mitad. Las fuerzas cambiaron tras el descanso, con la entrada de un Mbappé que revolucionó el lado blanco. Un gol suyo de falta y otro de Tchouaméni en un córner encaminaron a los blancos hacia el triunfo. Un fallo en la salida de Courtois, el hombre que tantas veces ha sostenido a su equipo, permitió el gol de Ferran y mandó el choque a la prórroga.

Alguno ya se veía en los penaltis, cuando otro error, este de un Brahim que no estuvo acertado desde su entrada al campo, masacró al Madrid. Le faltó intensidad al internacional marroquí para ir a un pase de Modric y abrió la puerta a Koundé, que batió a Courtois desde fuera del área. Fiesta azulgrana en Sevilla, aunque comedida a cuatro días de las semis de Champions contra el Inter. El Barça sueña todavía con el triplete.

El Barça, sin Lewandowski para la final, salió con Dani Olmo en la mediapunta por detrás de Ferran Torres. Ancelotti inició con Mbappé en el banquillo y apostó en el lateral derecho por el recién recuperado Mendy, una decisión que le iba a costar caro en el arranque de partido. A los ocho minutos se volvió a lesionar el carrilero francés y abandonó el campo.

Sin Mendy ya y con Fran García en su lugar, el Madrid lo pasó realmente mal. Ni siquiera cruzó la línea del medio campo con el balón durante el primer cuarto de hora. Courtois salvó a su equipo con una espectacular mano tras un cabezazo de Koundé. El Barça se venía arriba, mientras su rival sudaba la gota gorda y Ancelotti era amonestado por sus protestas en el área técnica.

Las sensaciones eran realmente malas en el lado del Madrid y el gol culé llegó antes de la media hora. Una pérdida de Bellingham, que incomprensiblemente renunció a intentar recuperar el balón, dio paso a una contra que inició Pedri. La bola fue a Lamine Yamal, que atrajo hasta cinco jugadores madridistas y vio la llegada en solitario a la frontal de Pedri. El canario ni se lo pensó y fusiló desde lejos la portería de Courtois.

El marcador hacía justicia a lo que se estaba viendo en el campo. Apenas Tchouaméni —que vio amarilla en la primera mitad— y Valverde sostenían al Madrid de un resultado peor. Los de Ancelotti tuvieron un gol y un penalti anulados por fuera de juego, de Bellingham y Vinicius, respectivamente, pero poco más. Nula aportación de los de arriba —ni un solo duelo ganado—. El Barça rozó el 2-0 en un córner que casi acabó en gol olímpico de Olmo, pero el segundo palo lo evitó.

Ancelotti puso a calentar a Mbappé antes del descanso y le metió a la vuelta de vestuarios. Quitó a Rodrygo, imperceptible en el partido. Se agarró el Madrid a la bala del francés, sin estar al cien por cien por la esguince de tobillo sufrida ante el Arsenal. Pero la presencia del '9' iba a agitar al bando merengue para bien.

Vinicius tuvo una doble ocasión, en la que Szczesny le sacó dos manos, y gozó de otra más en la que no logró facturar. La revolución Mbappé, antes del minuto 60, era un hecho. El Madrid había empezado a robar en campo contrario —por necesidad— y al Barça le costaba recuperar rápido. El mundo al revés. Ancelotti hacía dos cambios más para meter a Modric y Güler y quitar a Lucas y Ceballos.

Para contrarrestar los mejores minutos del Madrid, Flick hacía su primer cambio: Fermín López por Olmo. El alemán quiso cargar el centro del campo para tratar de recuperar el control porque la situación se le empezaba a ir de las manos. Si era poca la tensión, Mbappé estaba decidido a reventar La Cartuja.

El delantero de Bondy, en otra acción de 'yo me lo guiso, yo me lo como', sacó una peligrosa falta en la frontal del área. De Jong, que le agarró, se llevó la amarilla. Mbappé asumió también la responsabilidad de tirar y, aunque en su historial no había ningún gol de falta, estaba dispuesto a todo. Y no iba a defraudar. Golazo de Kylian y la final patas arriba.

Un Barça partido en la medular y un Madrid que daba un paso al frente. Güler era de los que más presencia tomaba en el partido, cargando el área con centros peligrosos y lanzando los ataques de su equipo. No había balón que pusiera mal el turco y que no quisiera rematar Tchouaméni. Entre uno y otro fabricaron la jugada que definitivamente daba la vuelta a la tortilla. Desde la esquina la puso Arda y por los aires cabeceó Aurélien.

Flick, con el 1-2, paró los cambios que tenía previstos. El Barça estaba obligado a reaccionar ante un Madrid crecido. Parecía más complicado, pero una jugada en la que un Rüdiger cojo —desde el gol de Tchouaméni— y un Courtois que erró en la salida sirvieron el gol en bandeja a Ferran Torres. Mención merecida al gran pase al hueco que metió Lamine Yamal. Otra vez empate y la final completamente a tono.

A cinco minutos del 90' y con 2-2, el Barça ahora sí hacía sus dos cambios previstos: Araújo y Gavi por Gerard Martín y De Jong. Ancelotti iba a hacer otra sustitución más, pero obligada. Vinicius, algo errático, llevaba minutos dando muestras de que algo no iba bien, se iba al suelo y Brahim entraba en su lugar. Modric y Fermín eran amonestados antes de un descuento que iba a ser de infarto.

El Barça reclamó un penalti de Rüdiger sobre Ferran. De Burgos Bengoetxea no lo pitó, pero sí lo iba a hacer en una jugada casi inmediata en la que Asencio se iba sobre Raphinha dentro del área. La repetición, sin embargo, dejaba grandes dudas. El brasileño se iba al suelo demasiado fácil y González Fuertes, desde el VAR, llamaba al colegiado. Tras verlo, el árbitro vasco se retractó e invalidó la pena máxima para los culés a un minuto de irse a la prórroga.

La electricidad de la segunda parte se esfumó en la prórroga, donde las piernas ya se notaban cargadas y cada mínimo fallo podía ser fatal. Se notó en Pedri, que fue sustituido en el 98' tras un largo partido de mucho desgaste. Le sustituyó Eric García. El Barça recuperó la pelota en el tiempo extrarreglamentario y fabricó las más claras, especialmente una de Ferran casi al descanso.

Sin goles, la prórroga llevaba a Barça y Madrid en los últimos quince minutos de juego. Ancelotti hizo su último cambio al meter a Endrick por un Rüdiger que jugó media hora lesionado y Flick hizo lo propio metiendo a Pau Víctor por Ferran. Los penaltis acechaban, los entrenadores pensaban inevitablemente en ello, aunque en esta final de locura no se podía dar nada por sentado.

Pasado el minuto 115, una fase del partido en la que no se pueden hacer errores, Brahim tuvo un fallo de concentración imperdonable. No fue a un balón suelto en la frontal, ni siquiera miró lo que venía por detrás, y apareció Koundé para matar la final con un zapatazo. Éxtasis culé con todos los jugadores buscando a su héroe y derrumbe blanco mientras Modric abroncaba a Brahim.

Tuvo el partido un feo cierre cuando Lucas Vázquez y Rüdiger, que amagó con lanzar una bolsa de hielos al campo, recriminaron algo a De Burgos. Ambos jugadores fueron expulsados. El pitido final del colegiado volvió a elevar a los azulgranas —jugadores y afición— al séptimo cielo. La Copa era culé.