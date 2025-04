La debacle tras el sueño 'indepe' del Girona en Europa: a un paso del club de los que tocaron la gloria y bajaron al siguiente año

El Girona, equipo de la provincia más independentista de Cataluña y cuyo éxito fue en su día vinculado al independentismo catalán por Carles Puigdemont (aficionado y socio de honor del club), vive uno de sus peores momentos de los últimos años. La temporada que comenzó siendo histórica poco a poco se está tornando hacia un desenlace trágico.

El conjunto de Míchel atraviesa una crisis totalmente impredecible. Después de soñar con el título el curso pasado y acabar obteniendo un histórico billete a la Champions League, esta campaña está siendo un completo via crucis para los gerundenses.

Se marcharon, entre otros, figuras como Dovbyk, Aleix García, Savinho, Couto o Eric García. Sin duda los grandes artífices de la mejor temporada de la historia del Girona. A cambio, se unieron a las filas de Michel 12 futbolistas que tenían por delante el reto de rendir en condiciones ante los mejores del mundo.

Sin embargo, lo que se prometía como un sueño se acabó convirtiendo en pesadilla. Desde el infortunio en su estreno contra el PSG con un gol en propia en el último minuto hasta numerosos momentos de mala suerte que acabaron apeando a los catalanes de la máxima competición europea a las primeras de cambio.

El rendimiento, teniendo en cuenta especialmente la salida de los mejores jugadores del curso pasado, se podía llegar a intuir, pero lo que nadie esperaba era un rendimiento tan pobre en La Liga.

Jugando con fuego

Ya desde las primeras jornadas del campeonato el Girona dejó unas sensaciones que no fueron precisamente halagüeñas. Sufrió goleadas ante Barça y Atlético y tampoco pudo con un Valencia que fue un caos absoluto desde el inicio hasta hace apenas dos meses.

En la jornada 10 era 12º en la tabla, tuvo un pequeño amago cerca del ecuador del curso aupándose hasta la octava posición, pero el cambio de año y la eliminación matemática en la Champions cambió de forma drástica el desempeño del equipo.

Y es que, el Girona es el segundo peor equipo de toda la segunda vuelta. Ha jugado 13 encuentros de los cuales únicamente ha ganado uno y ha empatado tres. Unos números terroríficos y que le han llevado a tener la peor racha desde su descenso en 2019 con Eusebio en el banquillo.

Blind, con los brazos en jarra tras el gol de Cardoso. EFE

La derrota frente al Betis supuso la 10ª jornada consecutiva sin ganar y un punto de inflexión que ha hecho saltar todas las alarmas en el club catalán. "Hemos tocado fondo a nivel anímico. Hemos de dar un paso adelante y luchar lo máximo posible para seguir en Primera. Estamos en una situación grave, pero vivos", dijo Míchel tras caer frente a los de Pellegrini.

Tengo que dar la clave para que los jugadores la vean. Hoy no puedo dormir, pero mañana vengo con ilusión y una energía de la leche. Son momentos complicados, pero tengo fortaleza. He tenido mis caídas, muy grandes, pero he sabido superarme", añadió.

"El equipo sufre en el campo y no es fácil de comprender por nuestra gente. Este sufrimiento lo tenemos que pasar nosotros primero y superarlo, ser capaces de levantarnos de esta situación. Hemos de mirarnos a nosotros mismos, tener empatía, no buscar excusas fuera. Que nadie se baje de este barco", sentenció Míchel.

Precedentes peligrosos

La realidad es que el Girona está a tan solo tres puntos de los puestos de descenso. Su situación es limite y tiene por delante seis auténticas finales. Este jueves juega a domicilio frente al Leganés en un partido que puede marcar el futuro de los catalanes. A partir de ahí, Mallorca, Villarreal, Valladolid, Real Sociedad y Atlético de Madrid. Casi nada.

El descenso es posible y no sería el único equipo que juega competición europea y pierde la categoría esa misma temporada. De hecho, ha ocurrido con siete equipos y en hasta nueve ocasiones a lo largo del siglo XXI.

La más reciente tuvo ligar en la temporada 20-21 y fue protagonizada por el Granada. Los nazarís se clasificaron a la Europa League y avanzaron hasta los cuartos de final, pero acabaron bajando a Segunda en la última jornada quedándose a un punto de la salvación.

Los jugadores del Espanyol sufren tras bajar a Segunda. EFE

Un año antes había sufrido lo mismo el Espanyol. Un equipo que jugó la Europa League y que parecía destinado a instalarse en la zona noble de la clasificación, pero que se cayó de forma estrepitosa. Acabó bajando a Segunda como colista con 25 puntos y pasando muchas de las jornadas en puestos de descenso.

En el curso 13-14 fue el Betis quien descendió a los infiernos. Comenzaron la campaña entrando en Europa League, pero en La Liga dieron malas señales desde el inicio. En la jornada diez entró en descenso y ya no salió en lo que restaba de campaña, de hecho, al terminar la primera vuelta ya tenía la salvación a siete puntos. Fue colista con 25 puntos y en Europa League alcanzó los cuartos de final.

Dos años antes el Villarreal vivió una temporada trágica. El 'submarino amarillo' se encuadro con el Bayern de Múnich, el Manchester City y el Nápoles en la fase de grupos de la Champions. Cayó eliminado en diciembre, mes donde entró en puestos de descenso. No salió desde entonces y tuvo opciones de mantener la categoría pero cayó a pesar de sumar 41 puntos.

El Zaragoza y el Celta son los otros dos equipos que han sufrido la 'maldición europea'. En este caso hasta en dos ocasiones. Los aragoneses bajaron en la temporada 07-08 después de sumar 20 puntos de los últimos 57 posibles y en el curso 01-02 fue colista con 37 puntos después de ganar la UEFA al ganar la Copa el año anterior.

Los vigueses perdieron la categoría en la temporada 06-07 quedando antepenúltimos a un punto de la salvación y en la campaña 03-04 donde llegaron a octavos de final de la Champions, pero sumando únicamente 39 puntos en Liga que acabaron siendo insuficientes para permanecer en Primera División.