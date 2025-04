Getafe - Real Madrid, La Liga: horario y dónde ver por TV el partido de fútbol

Nueva final para el Real Madrid en busca de intentar acercarse al liderato de La Liga. Después de salvar una bala en el tiempo añadido contra el Athletic Club, los de Ancelotti visitan al Getafe en lo que apunta a ser un encuentro muy incómodo.

De nuevo con la ausencia de Mbappé, el conjunto blanco aterriza en el Coliseum con la obligación de sumar los tres puntos si no quiere decir adiós a La Liga. No existe margen de error para un equipo que en apenas cuatro días jugará la final de la Copa del Rey frente al Barça.

En la previa del encuentro, Ancelotti, cuyo puesto está en el alambre, aseguró que no debe reivindicarse: "No tengo ninguna revancha contra nadie. Me encanta este banquillo. Me encantó la primera etapa, esta segunda y que esto llegue lo más lejos posible. El día que acabe me quitaré el sombrero ante este club, nada más".

De cara al choque, el italiano afirmó que "el once de mañana saldrá pensando en el desgaste que tuvimos el domingo. Han recuperado bien, pero alguno sigue un poco cansado. Es bastante normal. Mañana veremos".

En este contexto, dejó una puerta abierta a la titularidad de Endrick: "Está trabajando muy bien y tiene más protagonismo ahora porque necesitamos su fuerza y su calidad".

¿Cuándo se juega el partido de La Liga entre el Getafe y el Real Madrid?

El choque correspondiente a la jornada 33 y que mide a los dos equipos madrileños se disputa este miércoles 23 de abril a partir de las 21:30 horas. En México serán las 13:30 y en Argentina las 16:30 horas.

¿Dónde se juega el partido de La Liga entre el Getafe y el Real Madrid?

El encuentro que enfrenta al equipo de Bordalás y a los hombres de Carlo Ancelotti se disputa en el Coliseum, feudo del club azulón con capacidad para 16.500 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de La Liga entre el Getafe y el Real Madrid?

En España, el duelo de la 33ª jornada de La Liga entre los azulones y el equipo blanco se podrá ver a través de DAZN LaLiga. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto del choque entre los clubes de la capital de España.