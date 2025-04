Ancelotti defiende su método: "¿Mano dura? No soy capaz de usar el látigo, para eso ficha a otro entrenador"

Jornada 33 de La Liga. El Real Madrid visita al Getafe en el Coliseum con la final de la Copa del Rey en el horizonte. No puede fallar el equipo blanco, que todavía sueña con arreglar la temporada con los dos títulos que le queda por luchar. Carlo Ancelotti, en todos los titulares desde el KO ante el Arsenal, compareció este martes en rueda de prensa.

Los 'cuatro fantásticos'

"No creo que sea un problema de ellos. Los problemas son evidentes: perdimos dos piezas fundamentales atrás, hemos cambiado la idea de nuestro juego porque hay jugadores con diferentes características y nos ha costado. Cuando no tenemos equilibrio, nos cuesta ganar. Si lo tenemos, podemos ganar".

Mbappé y Mendy

"No están listos para mañana, pero entrenarán y pueden estar disponibles para el sábado".

Rotaciones contra el Getafe

"El once de mañana saldrá pensando en el desgaste que tuvimos el domingo. Han recuperado bien, pero alguno sigue un poco cansado. Es bastante normal. Mañana veremos".

Si el Madrid gana Liga y Copa...

"En el fútbol todo es posible. ¿Te sorprende algo de lo que pasa en el fútbol? A mí nada. Todo puede pasar".

¿Ganas de reivindicarse?

"No tengo ninguna revancha contra nadie. Me encanta este banquillo. Me encantó la primera etapa, esta segunda y que esto llegue lo más lejos posible. El día que acabe me quitaré el sombrero ante este club, nada más".

Mbappé cayó lesionado ante el Arsenal Reuters

Pitos a Mbappé

"Está dolido por la lesión porque no puede ayudar al equipo y está haciendo lo posible para ayudar el sábado".

Oportunidades para Endrick

"Está trabajando muy bien y tiene más protagonismo ahora porque necesitamos su fuerza y su calidad".

Ganar la Copa para 'golpear' en Liga

"Los dos títulos que tenemos en juego, sin contar el Mundial de Clubes, pasan por ganar al Barcelona. No tenemos dudas de ello. Hay que salir bien del próximo partido y focalizarnos en la Copa. Lo podemos hacer, hay que cambiar cosas y algo haremos".

Luna de miel con el Madrid

"Estoy muy bien con el club. El club es consciente de que ha sido un año muy complicado. Es muy raro tener una temporada con la pasada. Intentamos manejar juntos las dificultades. La luna de miel sigue. Yo estoy muy felz, con mucha presión, pero eso siempre es así en este momento de la temporada. Te acercas al final, ves el éxito cerca y es normal que aumenten el estrés y la presión. Siempre lo he dicho: el estrés es gasolina para mí, no me molesta y me da más energía".

Mano blanca o dura

"Muchas veces me han preguntado esto. En Italia, siempre que hay problemas, dicen que es por la mano izquierda. En una relación hay que mostrar lo que eres. ¿Piensas que no me he enfado esta temporada? Muchas veces, pero eso no es mano dura. Mi relación consiste en tener una relación con las personas al mismo y nivel y para eso tienes que tener respeto y ser respetado y eso ha pasado. Yo soy en la vida de mano izquierda porque nadie ha tenido relación conmigo con mano derecha: mi padre, entrenadores, profesor... Otras veces me decían que hay que usar el látigo. Yo no soy capaz, ficha a otro entrenador. Yo no soy así".

Horarios antes de la final

"No me quejo de esto. Es algo que puede pasar, no se podía jugar el sábado con el Athletic para jugar el martes. Está bien porque tenemos suficiente tiempo para recuperar y no tenemos viaje. También se podía hacer alguna hora mejor que las 21:30 porque mucha gente a esa hora está durmiendo. Ojalá no se duerman mis jugadores mañana".

Confianza en Fran García

"Ha mejorado. Ha jugado más y casi siempre ha tenido un buen rendimiento. En algunos partidos puse a Camavinga por las distintas características que tienen los dos. Camavinga está más acostumbrado a jugar por dentro y a veces, cuando juegas con Vinicius por fuera, Fran tiene más problemas para mostrar su calidad".

¿Inferior al Barça?