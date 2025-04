Ancelotti se suma a la remontada: "Tenemos todos los recursos necesarios para cambiar la eliminatoria"

Carlo Ancelotti analizó el partido de este miércoles (21:00 horas, Santiago Bernabéu) en el que el Real Madrid se juega su futuro en la Champions League. Los blancos necesitan darle la vuelta al 3-0 de la ida, así que el italiano lanzó mensajes orientados hacia la remontada ante el Arsenal.

El míster se mostró convencido de que su equipo "tiene todos los recursos necesarios" para voltear la situación, y también apeló a la importancia de Mbappé. "Necesitamos sus goles", aseveró el técnico.

Además, Ancelotti no quiso hablar demasiado de su posición particular y negó que temiera por su futuro en el banquillo del Real Madrid si su equipo no pasa la eliminatoria de cuartos de final.

La importancia de la afición

"Es realmente muy importante. El empujón de la afición nos ha ayudado mucho en los últimos años. Necesitamos hacer un partido a nuestro máximo nivel para intentar cambiar la eliminatoria que está muy complicada, pero queremos cambiar este pensamiento. Jugar un partido serio, con cabeza, con cojones. Lo que ha dicho Alcaraz me ha gustado mucho. El equipo está ilusionado. A nivel mental estamos muy bien y la cabeza fría va a ser muy importante".

Qué debe sacar el Real Madrid para remontar

"El Real Madrid tiene todos los recursos para cambiar esta eliminatoria. Tenemos calidad, compromiso, experiencia, jugadores, afición... Los recursos están ahí y cada uno de nosotros tenemos que sacar lo mejor. Otros años pasados tampoco nadie decía que jugábamos un fútbol espectacular, pero más que un fútbol espectacular queremos jugar un fútbol eficaz".

Su continuidad

"Creo que del partido de mañana no depende mi futuro".

La charla previa

"Quiero explicar a los jugadores la claridad en la estrategia del partido. Lo hemos pensado mucho y lo seguimos pensando. Quiero que el jugador entre al campo con una idea muy clara. Mi tiempo lo voy a perder tratando de explicar lo más claro posible cuál tiene que ser la estrategia del partido. Si un jugador tiene claridad, es capaz de sacar un mejor rendimiento individual".

Un as en la manga

"No, nada especial, pero intentaremos hacer un partido intenso, presionar, tener más control del partido que en la ida. No es nada de magia, la magia no existe".

Conversación con sus jugadores

"No les dije nada especial. He hablado del aspecto emocional, de la motivación, de cómo tenemos que vivir la previa de este partido, cómo lo tiene que vivir un profesional. La motivación está ahí y deseo que el jugador esté tranquilo para preparar el partido. Lo único que no tenemos seguro es que vayamos a sacar el resultado que queremos, pero estoy seguro de que vamos a sacar lo mejor de nosotros".

Contestación a las palabras de Thomas

"Me parece que por nuestra parte el ambiente nos va a ayudar mucho. El campo y el color del césped es siempre lo mismo, pero alrededor hay un ambiente que empuja".

Valverde lateral

"Lo sé, pero no te lo puedo decir"

Correr o marcar la diferencia

"El Bernabéu tiene magia, todo el mundo sabe que es un ambiente especial. Mañana necesitamos una buena conexión entre la calidad y hacer un partido completo a nivel físico, no puede fallar ninguna de estas cosas".

Sobre Mbappé

"Está dolido y decepcionado por lo que ha pasado. Está muy motivado y se ha entrenado muy bien. Lo necesitamos, hay que marcar goles. En esta temporada él ha marcado muchos pero necesitamos sus goles más que nunca".