Mbappé pidió perdón a Blanco y no se perderá la final de Copa: "Kylian no es un chico violento"

Fue la imagen destacada del domingo. La expulsión en Mendizorroza de Kylian Mbappé —la primera que ve en España— hizo saltar las alarmas. Una durísima patada al exmadridista Antonio Blanco le costó la roja directa, previa intervención del VAR, y las posibles consecuencias pusieron en vilo al madridismo.

Mbappé quiso pedir perdón a Blanco. Lo hizo en la misma zona de vestuarios, ya cambiado y con el futbolista del Alavés todavía de corto tras terminar el partido. El francés ambién pidió disculpas a sus compañeros, a los que dejó con uno menos durante sesenta minutos y con la pelea por La Liga tan tensa.

Fue un cruce de cables, algo difícil de ver en Mbappé. Esta es la primera roja que ve el delantero desde 2019. Aquella vez con el PSG fue expulsado contra el Rennes. Ante el Alavés, 'caliente' tras recibir un par de golpes fuertes de los defensores rivales que quedaron sin sancionar, cometió un grave error. Consciente de ello en el mismo momento, ni siquiera protestó.

"Fue una entrada fuerte, he hablado con Kylian, se ha disculpado y no hay ningún problema, son acciones que pueden pasar en el fútbol", dijo Antonio Blanco en zona mixta después de la escena en la que Mbappé se le acercó a pedir perdón.

También habló al respecto Davide Ancelotti, hijo y asistente de Carletto, de quien cogió por primera vez el timón del equipo ante la suspensión del entrenador italiano: "Kylian no es un chico violento. Se ha disculpado y es consciente de lo que ha hecho. Fue una tarjeta roja clara y ha pagado las consecuencias. Las muchas pequeñas faltas cometidas contra él le han hecho reaccionar de esta manera, lo cual no está bien. No lo estoy justificando, pero eso es lo que pasó", dijo el aprendiz de Carlo.

Sanción, de uno a tres partidos

En el Real Madrid, al menos, pueden respirar algo tranquilos. Hubo cierto temor en cuanto a lo que podía poner el acta arbitral sobre la entrada de Mbappé. Si la sanción fuera de cuatro o más partidos, se perdería la final de Copa del Rey contra el FC Barcelona. No será así.

Soto Grado, árbitro del Alavés - Real Madrid, justificó la expulsión de Mbappé "por entrar con el pie en forma de plancha a la altura de la espinilla de un contrario, en la disputa del balón, usando fuerza excesiva". Siendo un lance del juego —aunque desmedido— y sin lesión de la víctima, se aplicará el artículo 130: entre uno y tres partidos de sanción.

Será Competición quien dictamine el número final de partidos que le caen a Mbappé. Se pierde seguro el que enfrentará al Madrid contra el Athletic en el Bernabéu este domingo y todo hace indicar que también el siguiente (contra el Getafe, en el Coliseum). Lo más probable es que el castigo se quede en dos partidos y vuelva contra el Celta de Vigo (J. 34).