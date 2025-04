Carla García, una árbitra sin ningún complejo: "No entiendo que las futbolistas prefieran a los árbitros masculinos”

La presencia de la mujer dentro del colectivo arbitral es algo cada vez más habitual. No hace mucho tiempo atrás se concebía impensable encontrar en la élite del deporte a figuras femeninas como Marta Huerta o Guadalupe Porras impartiendo justicia en un terreno de juego.

Estas árbitras han conseguido ser una fuente de inspiración para personas como Carla García quien a punto de cumplir 22 años sueña con poder arbitrar algún partido en Primera División. Un deseo que cuenta con un grado alto de dificultad y también de riesgo debido a la exposición mediática que conlleva que una mujer dirija un partido de fútbol.

A raíz de analizar algunos comentarios que le han llegado a hacer los jugadores en un partido de fútbol, Carla García se ha convertido en una influencer con más reconocimiento del que antes tenía en redes sociales donde ha pasado de tener 15.000-20.000 seguidores a cerca de 72.000 personas siguiéndola. EL ESPAÑOL ha hablado con la árbitra de moda en España en una entrevista en la que ha profundizado sobre sus anécdotas y su percepción del arbitraje español.

Para quien no la conozca, ¿quién es Carla García?

Yo me describo como una persona súper activa, perfeccionista y que siempre busco ir aún más allá y cada día estoy como proponiéndome metas y objetivos. Tengo amigas árbitros que me conocen la parte de fuera, es decir que soy súper alegre, que me río mucho de las bromas, soy muy graciosa y luego cuando me han visto en el campo me han dicho 'ostras Carla, eres super seria arbitrando'.

Yo cuando me pongo el uniforme y me pongo las botas y piso el terreno de juego, es como que me convierto totalmente. Estoy súper metida en el partido y me pongo súper seria porque para mí es una final. Estamos dando un servicio siendo árbitros y más cuando voy sola. Es muy fácil cometer errores. Al final es imposible gestionarlo todo dentro de un partido y y me meto mucho en el papel para intentarlo así de la mejor manera posible.

¿De dónde viene su afición por el arbitraje?

Tengo que reconocer que de pequeña nunca he hecho fútbol. Es cierto que en la hora del patio yo nunca me he juntado con chicas, mis amigos siempre han sido chicos y siempre he jugado al fútbol. Fui a probar a equipos, pero me daba cosa dejar el patinaje, que es lo que me había llevado toda mi vida.

Al final a través de una lesión que empezaba bachillerato era una exigencia muy grande de estudios porque el patinaje me llevaba cuatro días de entrenos, tres horas entreno y era imposible combinarlo. Entonces decidí tomar la decisión de decírselo a mi padre porque él era árbitro de fútbol y yo creo que la idea me rondaba por ahí de cómo le acompañaba al comité de pequeñita y todo... pues yo creo que esa es la idea que yo tenía en la cabeza.

¿Alguna vez le ha llegado a imponer la idea de dedicarte al arbitraje?

Tengo que decir que cuando se lo dije a mi padre y me dijo 'vale, pues vamos a apuntarnos', me cagué. Luego cuando empecé las clases era como que no me lo creía. El primer año fue duro porque yo no tenía ni idea de fútbol. Nunca había pisado un terreno de juego, es decir, en la hora del patio sí, pero no era de manera federada ni nada.

Conforme han pasado los años he visto que el arbitraje ahora para mí es fundamental. O sea, si yo veo que un fin de semana no tengo partidos me enfado muchísimo o porque no tengo yo las finales de los torneos. Está bien porque me doy cuenta de que realmente me hace feliz y que me gusta lo que hago.

¿Cómo de diferente es el comportamiento de los jugadores masculinos y las futbolistas?

Es bastante diferente. Cuando voy a arbitrar chicos, es cierto que a lo mejor antes de protestar o decirme algo, yo creo que lo piensan dos veces. Dicho de otra manera, yo creo que también por el hecho de ser mujer a veces me han respetado más y han medido más sus palabras. En cambio, las chicas, como soy chica igual, pues al final es como nos sentimos todas iguales.

¿Ha sufrido algún tipo de comentario machista?

Yo he tenido la suerte de que a mí nunca. Yo nunca he recibido comentarios machistas, o al menos que yo los haya escuchado. Llega un punto que dentro del campo te evades, ya no escuchas nada. Es cierto que en televisión, en algunos medios, he visto que hay árbitros que sí que han recibido, pero bueno, yo creo que el mundo del fútbol y del arbitraje estamos evolucionando. Aún queda mucho por cambiar, pero creo que los comentarios cada vez son menos. No sé si es cierto, pero al menos en mi zona respetan bastante.

¿Qué anécdotas ha vivido en un terreno de juego?

Han intentado ligar conmigo en pleno partido. Miran el acta, ven mi nombre y buscan solicitud por Instagram… En el acta sale mi nombre completo. Tras los partidos he tenido solicitudes en Instagram de jugadores... y también privados. Los mensajes son de 'muy bien arbitrado árbitra', 'eso no era tarjeta' o 'árbitra una pregunta... ¿esta jugada?

En el arbitraje me han pasado muchas situaciones graciosas y curiosas, pero hay una que, por ejemplo, me marcó bastante. Yo fui a pitar algún árbitro también a niños pequeños y un niño tendría unos 10-11 años y era bastante conflictivo y le tuve que sacar amarilla, pero al final me la ganando. Nos hicimos amigos y al final del partido me pidió si le podría regalar una tarjeta, pero no podía porque solo llevaba esa. 'La próxima vez que te vea, tú me vienes y me lo dices y yo te voy a dar una'. Entonces, al cabo de un mes fui a pitar un juvenil en la otra punta y al final del partido cuando estaba saludando a los jugadores, despidiéndome y tal y vio de repente un niño corriendo hacia mí. Me dice 'Árbitro, te acuerdas de mí, de Santa Susana', se acordó de lo de la tarjeta y se la regalé.

¿Cómo se siente cuando recibe esos mensajes de los jugadores que buscan ligar?

A ver es que no me ha pasado en todos los partidos. Es cierto que, como ya comenté, era un partido y tal, pues se reciben comentarios, pero al final si no das hincapié a esto, no das bola y tal. Yo al final es que prescindo de ello. Es cierto que hay comentarios muy originales, pero no, no me gusta hacer énfasis a esto porque al final no es una cosa que me aporte nada, no me interesa y al final yo me tengo que hacer respetar como persona y tengo que dar una imagen.

¿Cómo valora la figura de la mujer dentro del arbitraje español?

Pregunta importante. Considero que la figura de árbitro es muy importante y ver a chicas jóvenes arbitrando un partido es algo que llama más la atención porque antes no era común ver a una mujer arbitrar un partido de fútbol. Yo creo que a ninguna mujer se le hubiese pasado por la cabeza ser árbitra de fútbol.

Ver a mujeres que quieran empezar esta profesión y que quieran dedicarse a ello creo que pueden ser referentes tanto para nuevas árbitras como para chicas que están empezando el fútbol y más ahora con todo el boom del fútbol femenino. Y bueno, aquí también viene en relación, por ejemplo, a lo de la Liga F de que solo pueden arbitrar chicos. Al final me parece una decisión bastante lógica. No sé si de aquí a un futuro esto seguirá, pero ahora mismo es lógico y me parece evidente porque si se quiere promocionar también a la figura de árbitro no me parece mal.

¿Se imagina arbitrando un partido en Primera División?

Imaginar no lo sé, pero soñar lo he soñado bastante. Yo he ido a ver algún partido de Primera División y he visto a un árbitro o un asistente y he dicho 'ostras, sería un sueño para mí estar aquí'. Lo tengo como objetivo a largo plazo, pero como digo, siempre intento ponerme objetivos a corto plazo e ir subiendo poco a poco y lo máximo que puedo.

Por último, ¿qué opinión le merece el revuelo causado después de que las jugadoras del Barça hayan pedido que también les arbitren hombres?

Considero que están desprestigiando e infravalorando la figura de la mujer como árbitra, es como si un hombre lo hiciese mejor. Aquí no se trata de género, sino de tu criterio, de tu trabajo, tu disciplina y de cómo hayas estudiado. Al final somos personas y nos podemos equivocar.

Es algo que no lo entiendo, la verdad, pero quizás es porque soy árbitra. Al final yo en mi comité la mayoría somos chicos y seríamos cuatro o cinco chicas y todos somos iguales al final. En cuanto a lo que han dicho sinceramente para mí no tiene lógica. Es como con este comentario de que un hombre no falla y al final considero que todos podemos fallar.