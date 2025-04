Miguel Galán: "Sé cosas de Tebas, nos obligó a poner la querella contra Rubiales y Piqué y se olvidó de nosotros"

Miguel Ángel Galán confesó haber sido obligado por Javier Tebas a presentar la querella que investiga las comisiones del contrato que llevó la Supercopa de España a Arabia Saudí. El presidente de CENAFE también admitió que los costes de este proceso los sufragó LaLiga.

En una charla con el periodista Gerard Romero, Miguel Ángel Galán contó que se siente molesto con Javier Tebas porque, después de impulsarle a presentar la querella en la que están investigados Luis Rubiales y Gerard Piqué, ahora no le hace caso ni le contesta a los mensajes.

Galán dijo no sentir miedo por Javier Tebas: "Es verdad que sé cosas suyas que no voy a desvelar nunca salvo que venga a por mí. Si yo me uno con el Barcelona y el Real Madrid, me lo como con patatas en un mes en el Tribunal Administrativo del Deporte porque sé cómo poner la denuncia", aseveró.

OJO! Cuenta @MiguelGalanCNFE en @JijantesFC si el Barça denunciara a Tebas por airear sus números económicos y romper la confidencialidad de esos, podría sacar a Tebas de la presidencia pic.twitter.com/IVxivOGtME — Gerard Romero (@gerardromero) April 11, 2025

El presidente de CENAFE presentó la querella a través de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte: "Nos has obligado -en referencia a Javier Tebas- a meternos en esa querella en la que yo no quería meterme, principalmente porque había que pagar dinero aunque luego fueron ellos los que pagaron la fianza".

Miguel Ángel Galán dijo no tener una especial animadversión hacia el presidente de LaLiga, pero sí se mostró molesto con él: "Él no me ha hecho nada a mí. Es verdad que estoy enojado con él, pero no le tengo especialmente inquina a Tebas".

Y prosiguió insistiendo en que fue el presidente de la patronal el que le llevó a presentar la querella con el ánimo de eliminar a Luis Rubiales de la presidencia de la RFEF: "Estoy molesto con él. Lo que no puedes hacer es 'obligarnos' de alguna manera, porque a mí no me obliga nadie, a poner una querella contra Rubiales y Piqué, para cargarte a Rubiales".

Miguel Ángel Galán también consideró que la acusación a Gerard Piqué es un "daño colateral": "No tengo nada en contra de Piqué", dijo.

El presidente de CENAFE lamentó una vez más que ahora Javier Tebas le ignore después de lo logrado judicialmente: "Una vez que hemos conseguido que la UCO haya entrado en la Federación Española de Fútbol, que haya detenido a todos, que los imputen a todos... A mí, a Gerardo González y al tío de Rubiales, nos deja fuera. Además, pactas con Rocha, el sucesor de Rubiales".

Por último, Galán también mostró su incredulidad con las acusaciones públicas que intercambia habitualmente Javier Tebas con Real Madrid y FC Barcelona, los dos clubes más grandes de La Liga: "No me gusta francamente que a los dos clubes más importantes del mundo, el Real Madrid y el Barcelona, les trate así. Si yo fuera presidente de LaLiga me sentaría con los dos e intentaríamos unirnos".