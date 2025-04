De las paradas de Courtois a la intrascendencia de Vinicius: las notas del Real Madrid ante el Arsenal en Champions

Arsenal

Real Madrid

El Real Madrid dijo prácticamente adiós a la Champions League después de naufragar con todo el equipo en el Emirates ante el Arsenal. Una actuación para olvidar en la que no se salvó prácticamente nadie.

La figura fue Courtois y eso que el partido acabó 3-0. El belga tuvo dos acciones sobresalientes que evitaron una goleada mucho más abultada. También estuvo correcto Asencio, seguro e imponiéndose a sus rivales, y un Bellingham que no estuvo nada acompañado.

La otra cara de la moneda la vivieron Vinicius o Mbappé. El primero estuvo desaparecido y el segundo no estuvo atinado de cara a puerta. También fue una noche de olvido para Alaba, que estuvo superado en todo momento.

Los jugadores del Real Madrid, cabizbajos. REUTERS

Courtois: 7

Salvó al Real Madrid en la primera parte con tres paradas de mérito, especialmente las dos últimas a Martinelli y Rice en una misma jugada. En la segunda volvió a ser determinante con acciones de muchísimo mérito. No pudo evitar la goleada de los ingleses.

Valverde: 4

No pudo desplegarse con peligro en ataque durante la primera mitad. En defensa estuvo correcto aunque tuvo dificultades para parar a Martinelli. Tampoco aportó demasiado en laa segunda y tampoco mejoró al situarse en el centro del campo.

Valverde realiza una entrada a Martinelli. REUTERS

Asencio: 5

Contundente y siempre atento a los movimientos de Merino. Tuvo un susto por un disparo que pegó en su brazo y que pudo ser penalti. Fue el más sólido de toda la defensa, pero acabó naufragando como todo su equipo.

Rüdiger: 4

No cometió errores groseros, pero no se impuso a los rivales como venía acostumbrando. No tuvo tampoco acciones salvadoras.

Alaba: 3

Sufrió mucho en la primera parte. Tuvo muchos problemas con Saka, que le desbordó una y otra vez. Con balón no ofreció ventajas en la generación de juego. En la segunda mitad, donde salvó un gol en la línea, volvió a ser una debilidad. Acabó saliendo en los últimos minutos.

Camavinga: 4

Luces y sombras del francés en la primera parte. Perdió varios balones que pudieron causar un disguto, pero fue vital en la recuperación de pelota para los suyos. Tras el descanso, más de lo mismo y realizó una falta que acabó en gol de Rice y que le sirvió para ver la amarilla y perderse la vuelta. Fue expulsado en el añadido.

Camavinga se marcha expulsado del Emirates. REUTERS

Modric: 4

No fue capaz de hacer gobernar al Real Madrid en el partido. No se le puede culpar de los males del equipo en el Emirates, pero apenas tuvo trascendencia en los minutos que estuvo sobre el verde.

Bellingham: 6

El más activo del Real Madrid en la primera mitad. En constante movimiento, ofreciéndose y ayudando en defensa, dejó además un pase clave a Mbappé en la que fue la mejor oportunidad de los blancos. En la segunda dejó otro buen pase y fue el único que mostró algo de rebeldía.

Rodrygo: 3

Totalmente desaparecido y errático durante todo el partido. No aportó desborde ni hizo daño trazando diagonales hacia el centro. Un partido para olvidar del brasileño que ha vuelto a entrar en una mala dinámica.

Mbappé: 4

Fue el más participativo del Real Madrid en ataque, pero no estuvo atinado de cara a puerta. Perdonó una situación ventajosa ante Raya en la primera mitad, pero no definió bien.

Mbappé, cabizbajo tras perder contra el Arsenal. REUTERS

Vinicius: 3

Partido para el olvido de Vinicius. Quizá, su peor noche europea con el Real Madrid. No desbordó nunca a Timber, pecó de individualismo y falló multitud de pases que eran aparentemente sencillos.

Lucas Vázquez: sin calificar

Apenas pudo aportar en los 20 minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

Fran García: sin calificar

Apenas pudo aportar en los 11 minutos que estuvo sobre el terreno de juego.

Brahim: sin calificar

Apenas pudo aportar en los cinco minutos que estuvo sobre el terreno de juego.