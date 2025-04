El vestuario del Valladolid, en llamas: Luis Pérez intenta darle un puñetazo a su compañero Latasa en el banquillo

Al Real Valladolid sólo le falta esperar a que el descenso a Segunda División sea matemático. El conjunto pucelano, colista de La Liga, no ha conseguido enderezar el rumbo tampoco con Álvaro Rubio como entrenador y la situación es ya insostenible tanto para la afición como para los propios jugadores.

La imagen mostrada en la contundente derrota ante el Getafe por 0-4 no ha sido noticia en un equipo que lleva ya tiempo sin ser competitivo. Sin embargo, sí ha sorprendido lo que ha pasado en el banquillo del equipo pucelano.

En el minuto 60 de partido, Latasa abandonaba el terreno de juego en detrimento de Darwin Machís y seis minutos después, tras un cruce de declaraciones, en el banquillo Luis Pérez trató de propiciarle un puñetazo.

"Cállate, Luis, anda. Que estás para hablar, máquina" 💭



La secuencia completa del momento de máxima tensión en el banquillo del Real Valladolid 🤬 El encontronazo entre Luis Pérez y Latasa #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/b2MWaZabW4 — DAZN España (@DAZN_ES) April 6, 2025

Una discusión entre el delantero y el lateral derecho terminó con el intento de agresión del defensa, aunque Comert pudo evitar que la situación fuera a más. En medio de la discusión, las cámaras de DAZN captaron cómo Latasa se lamentaba en el banquillo: "Es una mierda horrible... ¿No ves que así no hacemos nada? Esto es una mierda". Tras la respuesta de Luis Pérez, el delantero le replicó contundente: "Tú cállate Luis, anda... Que estás para hablar, máquina".

Luis Pérez trató de avalanzarse sobre un Juan Miguel Latasa que ni se inmutó en el banquillo, pero Cömert consiguió sujetar a su compañero y evitar la agresión que éste quería propiciarle. Segundos después, el lateral derecho se marchó del banquillo regresando tras unos minutos visiblemente afectado y tapándose la cara.

🗣️ "Ellos dos son amigos. Se llevan genial, pero no sé que habrá pasado entre ellos"



Las palabras de Álvaro Rubio, entrenador del Real Valladolid, sobre el encontronazo entre Latasa y Luis Pérez#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/6S8GbJhryJ — DAZN España (@DAZN_ES) April 6, 2025

"No sé muy bien lo que ha pasado. Es verdad que esto genera mucha tensión y es normal que haya cosas así, pero intentaremos solucionarlas, aunque no sé muy bien lo que ha pasado. Es difícil, es complicado. Ellos dos son amigos. Se llevan genial, pero no sé que habrá pasado entre ellos. Todos queremos salir de esta situación y esto genera ansiedad y ese malestar que acabas pagándolo con el primero que ves", admitía Álvaro Rubio, entrenador del Valladolid, al final del encuentro.

Fue una tarde aciaga en el José Zorrilla, ya que además de la derrota, el gesto entre Pérez y Latasa y la expulsión de Mario Martín, la grada de animación se vació en la segunda parte, en protesta por la pésima marcha del equipo.