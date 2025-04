Mbappé zanja cualquier debate sobre su relación con Vinicius: "Vine al Real Madrid para jugar con él y lo hacemos bien juntos"

Más bien poco o nada tiene que ver el estado anímico en el que se encuentra Kylian Mbappé con respecto a sus primeros meses en el Real Madrid. El francés es feliz y así lo manifiesta cuando habla del club de sus sueños. La espera ha sido larga, pero una vez que ha conseguido enfundarse la camiseta blanca, no tiene otro deseo más allá de ganar títulos para devolver todo el cariño recibido por este club.

Mbappé ha concedido al programa El Objetivo su primera entrevista a un medio de comunicación español desde que fichara por el Real Madrid el 3 de junio de 2024. Lo ha hecho en la que ahora es su casa, el Santiago Bernabéu. Un escenario que ya le ha visto brillar en grandes noches pero que espera ansioso el desenlace de los títulos más importantes de la temporada: LaLiga y la Champions.

Bajo la consigna de querer marcar una época y ganar todos los títulos que pueda, Mbappé ha confesado cuándo empezó su idilio con el Real Madrid, un club presidido por Florentino Pérez que le recibió con los brazos abiertos y fue el gran responsable de hacer su sueño realidad.

⭐ "Yo vine al Madrid con la idea de jugar con Vini. No me imagino el Madrid sin Vini"#ObjetivoMbappé pic.twitter.com/H82IOEDVWd — laSexta (@laSextaTV) April 6, 2025

Además de hacer balance de sus primera temporada, el francés quiso disipar cualquier tipo de especulación sobre su relación con Vinicius, quien ha sido uno de los motivos que le han llevado a fichar por el Real Madrid.

"Yo vine con la idea de jugar con él, no me imagino el Real Madrid sin Vini. Jugamos bien juntos y vamos a tratar de ayudar siempre al Madrid", confesó con seguridad ante los rumores de una posible mala relación entre ambos.

Al compartir la misma posición sobre el terreno de juego, dichas especulaciones han cogido fuerza aunque Mbappé entiende que existe el debate, no le afecta. "Cristiano sabía jugar en las tres posiciones de ataque y yo lo he hecho bien en las tres", admitía.

Su idilio con el Real Madrid

La primera toma de contacto de Kylian Mbappé con el Real Madrid se produjo cuando tan solo tenía 12 ó 13 años. El francés completó un entrenamiento bajo la supervisión de quien ha sido siempre su mayor referente, Zinedine Zidane.

'Zizou' ya aconsejó al club fichar a este joven chico de Bondy, sin embargo en una decisión nada sencilla, su familia fue quien decidió lo mejor para él. "Disfruté vestir la camiseta en ese entrenamiento. Al final sabía que iba a volver ahí. Hubo posibilidades de quedarme, pero no se pudo por mi familia. No me podía venir solo y creo que fue una buena decisión porque no estaba listo para salir con 12-13 años", reconocía Mbappé.

"Quise jugar en el Real Madrid y por eso aprendí español. Fue un sueño y lo es todos los días, por eso quiero disfrutarlo al máximo. Me hice del Madrid por Zidane, era fan de Zizou y él estaba en el mejor club del mundo. El Real Madrid tiene un aura que otros equipos no tienen y eso es algo que se siente. Siempre veía los partidos del Madrid y era un sueño, después un objetivo y ahora una realidad".

Hasta que en 2024 se hizo oficial su fichaje por el Real Madrid, el club presidido por Florentino Pérez ya intentó hacerse con sus servicios en más de una ocasión. Sin embargo, la Junta Directiva siempre recibía la misma negativa por parte del Paris Saint-Germain.

Mbappé fue objetivo de una gran presión mediática e institucional puesto que tanto el presidente de la República, Emmanuel Macron, como Tamim bin Hamad Al Thani, octavo emir de Qatar hicieron lo imposible para convencerle de seguir en el club parisino.

Saber gestionar esta situación no fue fácil para un jugador que "sólo esperaba jugar al fútbol y no recibir esa presión, así que lo intenté manejar de la mejor manera posible. Al final es una parte de mi historia. Yo tenía el amor de mi país pero también tenía mi sueño y era algo que quería desde hace mucho tiempo".

Mbappé celebra la victoria ante Croacia en los cuartos de final de la Nations League. Reuters

Para que Mbappé pudiera cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid fue clave la figura de Florentino Pérez, su máximo valedor. "Cuando le dije que me quedaba en el PSG, los mensajes no fueron fáciles, pero siempre tenía buena relación con él. Siempre ha tenido buenos mensajes y por eso le respeto tanto, siempre le digo que voy a dar el máximo por el Madrid y por él".

El corazón de Mbappé es blanco y por eso sólo piensa en el Real Madrid a pesar de haber recibido ya ofertas por parte de otros clubes. El delantero galo confía en hacer historia... ganando la Champions League por encima del Balón de Oro.

"Ganar una Champions con el mejor club del mundo es ganar el título más grande y hacer historia aquí. El Balón de Oro es un título individual. Por eso me quedo con la Champions", confesó convencido.

"Respeto mucho a Florentino, siempre le digo que voy a dar el máximo por el Madrid y por él". Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid

A pesar de haber vivido su primera gran noche de Champions con el Real Madrid ante el Manchester City, el mejor momento que ha vivido Mbappé hasta ahora fue su primer gol en el Santiago Bernabéu ante el Betis, un recuerdo imborrable sólo al alcance de lo que sintió en su presentación.

"Cuando tuve que esperar solo en el túnel fueron los cinco minutos más largos de mi vida. 80.000 personas, me esperaba esa locura. Desde el club me decían que iba a estar lleno, para mí fue un placer. La gente entiende que el Madrid fue mi sueño y que compartimos una pasión", reconoció feliz el francés.

El racismo y la salud mental

Mbappé es de esa clase de jugadores que no rehúyen al hablar de problemas sociales y además de haberse posicionado en la situación política que vivió Francia en verano del año pasado, el francés también ha querido mandar un mensaje para paliar los insultos racistas.

"El racismo es una cosa de la vida que tenemos que parar, tenemos que hacer acciones. Los jugadores son más solidarios que antes entre ellos, pero no es suficiente. Es muy difícil para nosotros, pero somos famosos y mucha gente nos quiere. A los que no están en nuestra situación hay que cuidarlos".

"Podemos aprender de todo el mundo y podemos vivir juntos"



El mensaje de Mbappé cuando @_anapastor_ le pregunta por la inmigración#ObjetivoMbappé pic.twitter.com/GQz34EAIrk — laSexta (@laSextaTV) April 6, 2025

Además, también se le achacó que pasara por una depresión tras los primeros meses difíciles en el Real Madrid, algo que no le sentó nada bien ya que "no quería que por no jugar bien me dijeran que era por algo mental. En el mundo del fútbol le pasa a muchas personas, no lo dicen pero se ve. Nosotros parece que somos superhéroes, pero somos humanos y tenemos nuestras penas.

No me gustaba cuando decían eso porque es un tema serio. Ahora la gente no tiene miedo de hablar de estos temas y eso es bueno. Yo toqué fondo de manera deportiva, no mental. Tengo mucho respeto a este tema", concluyó.