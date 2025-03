Carlo Ancelotti, tranquilo ante su acusación de fraude a Hacienda: "Confío totalmente en la ley y en la justicia"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro de La Liga del Real Madrid contra el Leganés. El técnico italiano se sentó en la rueda de prensa justo el día en el que conoció que será juzgado el miércoles por un posible fraude a Hacienda.

El entrenador del conjunto blanco aseguró estar muy tranquilo y "confío totalmente en la ley y la justicia".

En lo deportivo, Ancelotti habló de que La Liga no está sentenciada de ninguna manera y que espera recuperar a Ceballos y Mendy para la eliminatoria de Champions frente al Arsenal.

Estado del equipo

"El equipo está bastante bien. Los jugadores que ha vuelto han tenido bastante tiempo para recuperar. Les he dado algunos días de descanso. Tenemos muchos partidos desde mañana hasta el final. Cada partido aumenta la responsabilidad que tenemos porque cada partido puede ser decisivo para ganar los tres títulos que podemos ganar".

Críticas de Tebas

"¿Tengo que contestarte? Ya sabía de la obsesión que tiene por el Real Madrid, no quién es el entrenador. Se tiene que focalizar más en cosas suyas porque está faltando un poco al respeto al Real Madrid y también a los entrenadores".

Descanso Vinicius

"Vamos a ver. Ha vuelto en buena condición. Tengo opción de rotar a alguno. La alineación la podréis ver mañana".

Ronaldo y Brasil

"No recuerdo haber hablado con Ronaldo de esto".

Su continuidad

"El contrato habla claro. No tengo nada que añadir a esto. Tengo cariño a Brasil, a sus jugadores y a la afición, pero tengo contrato aquí con el Real Madrid".

Liga sentenciada

"No, el Barcelona tiene ventaja, pero tenemos el Clásico y quedan muchos partidos. Tenemos que hacer lo máximo posible, empezando por mañana. Ojalá nos queden 17 partidos, porque eso significa que pelearemos en todas las competiciones hasta el final".

Mbappé celebra con Lucas Vázquez y Bellingham su segundo gol en el partido. Reuters

Plantón por 72 horas

"Tengo que añadir una cosa: sin razón justificada. Porque a veces puede pasar que nadie tiene el tiempo necesario, por muchas razones. Pero con el Villarreal se podía cambiar el horario, porque el rival y las televisiones estaban de acuerdo en cambiar el horario. Si un partido se puede cambiar y no lo cambian no vamos a jugar. Si no se puede cambiar, obviamente nosotros nos presentamos a jugar".

Rumores de fichajes en el parón

"Lo he pasado muy bien, porque fui a Italia a ver a mis 'bisabuelos' y me encantó mucho. Afortunadamente no he leído todas estas cosas".

Llamada de Brasil

"No, simplemente no".

Gente que quiere verle fuera

"No, tengo muchas cosas que pensar. Lo que pasa alrededor del mercado no me importa. Estoy centrado en este tramo de la temporada, que es vital para nosotros. Mi trabajo es focalizar a los jugadores para sacar el mejor rendimiento posible. Tenemos algo muy cerca y no queremos perderlo".

Acusación fiscalía

Hay muchos temas de debate en la mesa. Tengo que ir a declarar y lo haré el miércoles. No es el tema para debatir esto. Lo de la próxima semana es una apelación que ha hecho la Fiscalía. Gané el primer juicio y yo confío totalmente en la ley y la justicia. No estoy preocupado. Me molesta que digan que he defraudado, pero voy a declarar con ilusión.

Investigación UEFA

"Confiamos en la UEFA. Nosotros creemos que ha sido todo correcto. Esperamos que la UEFA nos diga algo, pero tenemos confianza en que todo va a salir bien".

Quejas de Flick

"La queja la entiendo. Le faltaban jugadores. Como comparto lo que ha dicho que el Real Madrid no es el Barcelona".

Tchouaméni

"Para Tchouameni vale el discurso que he dicho para los otros. Tenemos una plantilla bastante completa, vamos a recuperar pronto a Ceballos y Mendy y él puede entrar en las rotaciones que vamos a hacer en los próximos partidos".

Ceballos, Meny y Courtois

"Courtois es una pequeña cosa, en algunos días se puede recuperar. Y esperamos a Mendy y Ceballos en la ida de Champions contra el Arsenal".