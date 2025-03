Van der Vaart vuelve a cargar contra Lamine: "Si te crees Dios te vuelves desagradable"

Ya han pasado dos días desde que España se clasificara a la Final Four de la Nations League tras imponerse a Países Bajos en la tanda de penaltis, pero el 'rifirrafe' entre Rafael van der Vaart y Lamine Yamal continúa. Especialmente del lado del exfutbolista neerlandés.

Como respuesta a la foto de Lamine acordándose de él, Van der Vaart no ha querido dejar las cosas así y ha vuelto a despachar sobre la figura del español en Ziggo Sport. "Le aconsejaría a Lamine Yamal no preocuparse tanto por lo que dice un exjugador con sobrepeso", empezó argumentando el exfutbolista de 42 años.

El que fuera centrocampista del Real Madrid o Betis advirtió al joven futbolista español de los peligros del fútbol: "A los 17 años, con tantos elogios, crees que el mundo gira a tu alrededor. Nos ha pasado a todos, pero no es así. El fútbol es divertido, pero no importante. Si te crees un Dios te vuelves desagradable".

😯 "Le aconsejo no preocuparse por lo que dice un exfutbolista gordo". pic.twitter.com/I3vbqx1DMf — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 25, 2025

"Jugamos en España y la gente se enoja... pues que se enfaden", sentenció un Van der Vaart que ya no quiso entrar más al juego.

El origen de todo

El intercambio de mensajes entre ambos comenzó tras el partido de ida disputado el pasado 20 de marzo en Róterdam donde Van der Vaart criticó al joven extremo español: "Parecía que a Yamal no le sentó bien enfrentarse Jorrel Hato. Son cosas en las que me fijo: veo cosas que me empiezan a molestar un poco. Pantalones un poco bajados, no esforzarse mucho, gestos un poco superficiales", apuntó.

"No importa lo bueno que seas: a esa edad, tienes que demostrarlo cada minuto y en cada partido. Pero eso no cambia el hecho de que Hato, simplemente, lo tenía en el bolsillo", añadió Van der Vaart.

Lamine Yamal se quiso cobrar venganza y lo hizo en el partido de vuelta al marcar un gran gol en la prórroga que sirvió para adelantar a la selección española. En la celebración, se bajó los pantalones y andando con semblante serio.

Además, tras el partido subió un post a sus redes sociales en el que adjuntó dicha foto y el siguiente texto: "Pantalones bajados, un gol, penalti fallado y en semifinales. Hehehehehe ¡Vamos España!". Sin duda, un mensaje dedicado a un Van der Vaart que acabó arremetiendo contra el futbolista del Barça.