Dean Huijsen, sobre el interés del Real Madrid en su fichaje: "Es un orgullo que un equipo tan grande se interese por ti"

Dean Huijsen nunca olvidará el 20 de marzo de 2025. Fue el día en el que debutó con la selección española con apenas 19 años y el principio de lo que parece ser una larga trayectoria con España.

El espigado central de 1,97 metros está siendo una de las grandes sensaciones de la temporada. Es una pieza indiscutible en el Bournemouth de Iraola y frente a Países Bajos demostró estar más que preparado para los mayores retos.

Su altura, su salida de balón, su capacidad para robar, su edad, su infinito margen de mejora... Son muchas las cualidades que han provocado el interés de los grandes clubes de Europa en el fichaje de Huijsen. Entre ellos un Real Madrid que debe rejuvenecer su defensa a corto plazo.

Dean Huijsen, feliz por el debut con la selección española (@SEFutbol) y por hacerlo contra Países Bajos, donde tiene sus raíces#SelecciónRTVE #NationsLeague



Tras su debut con la elástica de la Selección, Huijsen abordó este tema y no dudó en abrir la puerta al club blanco. "¿Si me gustaría jugar en el Real Madrid? Yo no estoy pensando en eso ahora mismo. Estoy pensando en terminar la temporada bien... y luego cuando sea el tiempo ya se verá", dijo en zona mixta.

Huijsen, que se formó en la canteras de Málaga y Juventus y que después jugó en la Roma antes de iniciar su andadura en la Premier League, reconoció que "es un orgullo que un equipo tan grande (el Real Madrid) se interese por ti".

No cabe duda que se presenta un verano movido para el central español. El Bournemouth le fichó el pasado verano a cambio de 15 millones y su salida en junio podría ascender ya hasta los 40 millones. Un precio no demasiado elevado para lo que parece un proyecto de uno de los mejores centrales del mundo.