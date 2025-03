Dani Alves y Neymar, una amistad rota por los problemas y el dinero: un año del último favor para salir de prisión

El vínculo entre Dani Alves y Neymar fue una gran amistad, una de las más sólidas famosas en los últimos tiempos. Desde que coincidieron en el FC Barcelona y más tarde en el PSG, su relación trascendió los terrenos de juego, convirtiéndose en un lazo fraternal que, sin embargo, se ha resquebrajado en los últimos meses.

La caída en desgracia de Dani Alves, acusado y condenado por agresión sexual, supuso un punto de inflexión que, pese a la ayuda inicial de Neymar y su familia, ha derivado en un distanciamiento definitivo.

Cuando Dani Alves fue arrestado en enero de 2023 y posteriormente condenado a cuatro años y medio de prisión, Neymar y su familia no tardaron en movilizarse para ayudarle.

El padre del delantero brasileño, Neymar da Silva Santos, fue clave en la estrategia de defensa del exjugador del Barcelona.

No solo asesoró en la gestión de su patrimonio, retirando a su exesposa, Dinorah Santana, como apoderada, sino que también aportó los 150.000 euros de indemnización a la víctima tras el juicio, un requisito indispensable para que Alves pudiera optar a la libertad bajo fianza.

No obstante, cuando se dictó la posibilidad de que Alves saliera en libertad provisional con una fianza de un millón de euros, la familia Neymar decidió marcar distancias. "El asunto se acabó", declaró tajante Neymar padre, desmintiendo los rumores de que ellos pagarían la fianza.

La situación legal de Alves había cambiado y el entorno de Neymar optó por no seguir involucrado en un caso que ya había sido sentenciado en primera instancia.

La ruptura definitiva

El alejamiento no tardó en confirmarse. Alves, quien finalmente consiguió reunir el millón de euros, supuestamente gracias a una empresa brasileña que le pagó a cambio de una exclusiva, devolvió el dinero que le había prestado la familia de Neymar para hacer frente a la indemniazación.

No obstante, el gesto no sirvió para recomponer la relación. "Se intenta asociar mi nombre y el de mi hijo a un asunto que ya no nos corresponde", afirmó Neymar Sr., dejando claro que no querían verse más involucrados con Alves.

El distanciamiento no solo se debió a la situación judicial de Alves, sino también a la presión mediática en Brasil, donde Neymar fue criticado por haber ayudado a su amigo.

La decisión de no seguir apoyándolo respondió a un intento de proteger la imagen del delantero, actualmente de nuevo en el Santos brasileño, quien ya enfrenta constantes polémicas fuera de los terrenos de juego.

La situación judicial de Alves

Dani Alves está actualmente en libertad provisional tras haber pagado la fianza el pasado 25 de marzo de 2024, pero su futuro es incierto.

La sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de prisión no es firme, ya que fue recurrida tanto por su defensa como por la Fiscalía y la acusación particular.

Este proceso podría extenderse hasta dos años, según el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina consultado por EL ESPAÑOL, lo que significa que Alves podría estar fuera de la cárcel hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, eventualmente, el Tribunal Supremo, se pronuncien de manera definitiva.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tardará más de un año en resolver los recursos, y si la decisión no es favorable para Alves, su defensa aún podría llevar el caso al Tribunal Supremo, lo que prolongaría el proceso entre 18 y 24 meses.

Durante este tiempo, Alves ha tenido que presentarse semanalmente en la Audiencia de Barcelona y tiene prohibido salir de España.

La Fiscalía, por su parte, ha pedido que la condena se amplíe a nueve años, argumentando que no se debió aplicar la atenuante de reparación del daño. En el peor de los escenarios, Alves podría enfrentarse a una pena mayor a la inicial y verse obligado a regresar a prisión más tiempo aún de lo esperado.

Futuro incierto

A pesar de las dificultades legales, Alves ya ha comenzado a planear su vida fuera del fútbol. Según informaciones de medios brasileños, ha fundado la empresa Voxtom, dedicada a la organización de eventos, con la intención de expandirse internacionalmente.

Además, su situación financiera sigue siendo complicada, con una disputa legal con la Hacienda Pública pendiente por tres millones de euros relacionados con la tributación de sus derechos de imagen.

Mientras tanto, Neymar sigue enfocado en su carrera futbolista tras su regreso a Brasil, evitando cualquier referencia a su antigua amistad con Alves.

Lo que una vez fue una hermandad inquebrantable, se ha convertido en una relación irreparable, marcada por problemas legales, dinero y una realidad que ha puesto a cada uno en caminos distintos.