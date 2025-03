La toma definitiva del penalti de Julián Álvarez: el vídeo que demuestra que sí hubo doble toque en el lanzamiento

Atlético

"¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron? ¿La tocó o no la tocó? ¿La viste o no la viste? ¿Qué viste? No tengas miedo [...] ¿¡Cualquiera de los que está acá vio cómo tocó la pelota dos veces Julián!? ¡Que levante la mano! ¡Vamos, vamos! ¡Qué levante la mano! ¡No la levanta nadie, listo! Siguiente pregunta...". Diego Pablo Simeone, en un calentón, dejó en la rueda de prensa tras el derbi una imagen que tardará tiempo en olvidarse.

El motivo no fue otro que el penalti de Julián Álvarez que fue invalidado en la tanda que decidió la eliminatoria contra el Real Madrid. El delantero argentino, que se resbaló, tocó dos veces el balón en su lanzamiento que acabó en gol. Nadie lo vio al principio más que Thibaut Courtois, que avisó al asistente y de ahí la acción pasó el VAR.

Tras revisarlo, mientras continuaron las protestas de los jugadores y el banquillo del Madrid —Mbappé también advertía del doble toque desde el centro del campo—, a Marciniak le llegó la confirmación por el auricular. El penalti del delantero del Atlético de Madrid debía ser invalidado. Había infracción.

El Metropolitano estalló en cólera, como haría el vestuario del Atleti —no sólo Simeone— tras caer eliminado. Se sentían 'robados'. Pero, reposado el calor del momento, ¿cuánta razón tienen para justificar tal sentimiento? Lo que las repeticiones enseñadas al momento en la retransmisión del partido dejaron en el aire, se aclara en varias tomas definitivas.

Una de ellas es la que enseñó la cadena TNT Sports en sus redes sociales. En el vídeo, desde un plano delantero del disparo de Julián se aprecia cuál es el movimiento exacto de los pies del argentino. Resbala con el izquierdo, dispara con la derecha y es ahí cuando el balón golpea ligeramente en el otro pie, que tras el resbalón queda por delante. Esto provoca una ligera elevación en la pelota, que acabó entrando rozando el larguero.

Con el reglamento en la mano, el gol de Julián Álvarez estuvo bien anulado. Y es que la normativa de la IFAB (Internal Football Association Board) recoge en su punto 14 lo siguiente: "El lanzador no podrá tocar el balón por segunda vez hasta que lo haya tocado otro jugador. El rebote del poste o el travesaño no está incluido. En caso de tocarlo, se sancionará con libre indirecto".

Aplicado a la tanda, hay que dirigirse a la regla 10: "Si el lanzador es penalizado por una infracción cometida después de que el árbitro haya dado la señal para ejecutar el lanzamiento, se registrará este como fallado y se amonestará al lanzador". Julián no vio la cartulina al considerar Marciniak que su movimiento no fue deliberado.

Lo que dijo Julián Álvarez

Ya se sabe lo que dijo Simeone, pero no lo que piensa el principal protagonista de esta historia: Julián Álvarez. Al menos no directamente. El delantero del Atlético no habló en su paso por zona mixta, pero sí habría transmitido a sus familiares sus sensaciones sobre la escena crucial.

Lo contaron en el programa El Larguero de la Cadena SER. Es el diálogo entre el argentino y su círculo íntimo al terminar el partido: "Cuando ha salido del vestuario ahora mismo Julián, que se ha encontrado con sus hermanos y con su gente, lo que les ha dicho a ellos cuando le han preguntado fue 'yo no he notado nada. Yo me resbalo, pero no he notado que tocara el balón con la otra pierna'. Es lo que le ha dicho Julián a su entorno a la salida del vestuario", reveló el periodista Pedro Fullana.

Diferente fue lo que compartió con sus compañeros a pie de campo durante la continuación de la tanda de penaltis tras su lanzamiento invalidado. ESPN Deportes captó a Julián Álvarez hablando con Barrios, Samu Lino y Correa, con los que se mostraba inseguro sobre si golpeó o no dos veces el balón: "No sé. Puede ser, pero no sé", les decía. Sin duda, una acción milimétrica que lo cambió todo.