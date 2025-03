Carlo Ancelotti defiende a Vinicius y Mbappé: "Tienen la vuelta para demostrar el nivel que tienen"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación después de la victoria del Real Madrid frente al Atlético de Madrid por 2-1 en el Bernabéu. El técnico italiano se mostró satisfecho con el resultado del encuentro, pero reconoció que les espera un partido complicado en el Metropolitano.

Del mismo modo, el técnico italiano defendió a Mbappé pese a su partido discreto. El francés no se entrenó por tres días por un problema en la muela y Ancelotti aseguró que en la vuelta "podrá marcar la diferencia".

Ancelotti elogió también el partido de Valverde. El uruguayo regresó al once y ayudó al equipo en labores defensivas dando energía. "Estoy contento por su vuelta y por lo que aporta al equipo".

Los mejores

"Brahim y Rodrygo han sido los mejores. Han trabajado mucho y han aportado. Hemos estado compactos y ordenados. El Atlético ha tenido el control del juego en algunos momentos pero no han tenido muchas oportunidades".

Resultado

"No me sabe a poco. Son partidos igualados. El Atlético es d emáxima nivel y no se podía pensar de cerrar aqui la eliminaotria. Hemos tenico una ventaja que nos sirve para el partido de vuelta".

Mbappé y Vinicius

"Jugar contra el Atlético y su defensa no es tan fácil. Hemos tenido una oportunidad ocn los dos que podia ser mejor. Han trabajado y luchado. No han demostrado la calidad que tienen, pero tienen la vuelta para hacerlo".

Brahim

"Está aportando mucho como el año pasado. No se puede decir que es titular indiscutible, pero es un jugador muy importante. Aprovecha todos los minutos que le doy".

Mbappé, tocado

"Estaba bien. No ha tenido problemas. Su trabajo defensivo ha sido bueno. No ha podido trabajar tres días por dolor de muela. No llegó óptimo contra el Betis. Estos minutos le han venido bien para coger forma de nuevo".

Valverde

"Muy bien. Ha hecho un esfuerzo muy grande. Estaba cansado, nada más. Está contento por volver y aportar mucho al equipo".

La posible sentencia

"Nos daba tranquilidad el 3-1, pero estoy satisfecho con este resultado sabiendo lo difícil que será la vuelta".

Camavinga

"La frescura de Camavinga me ha decantado por él. Quería pierna fresca en el medio".