Ismael García, segundo técnico del Galatasaray: "Mourinho alimenta las polémicas no deportivas en Turquía"

El fútbol turco ha estado de nuevo en el epicentro de la polémica después del partido que enfrentó el lunes al Galatasary ante el Fenerbahçe. El primer clasificado de la Superliga de Turquía ante el segundo posicionado, el equipo que dirige José Mourinho. El empate dejó un mal sabor de boca en el técnico portugués que se despachó en rueda de prensa atacando los comportamientos del conjunto local.

"Todos los que estaban en el banquillo rival saltaban como monos. Si hubiera sido un árbitro turco, inmediatamente habría sacado la tarjeta y yo habría tenido que sacar al jugador en un minuto", expresó molesto el entrenador del Fenerbahçe. Unos comentarios por los que el Galatasaray inició un proceso penal contra el portugués.

La Federación Turca de Fútbol sancionó a Mourinho con cuatro partidos y una multa de 42.500 euros, sin embargo, ante el recurso presentado por su club, la sanción se ha reducido a dos partidos y la cuantía ha bajado a los 14.700 euros. Además, el técnico luso ha decidido emprender acciones legales contra el Galatasaray por "vulnerar sus derechos personales".

EL ESPAÑOL ha hablado con Ismael García, el segundo entrenador del Galatasaray, quien ha analizado la polémica servida tras las declaraciones de Mourinho, además de explicar el gran impacto que ha tenido en Turquía la llegada de un jugador como Álvaro Morata, el capitán de la Selección vigente campeona de la Eurocopa.

El segundo entrenador de Okan Buruk se encuentra inmerso en su tercera temporada en el club turco y a nivel nacional los resultados son difícilmente mejorables. Además, esta temporada el Galatasaray es el gran favorito para alzarse con el campeonato de la Superliga turca tras estar invicto y aventajar al Fenerbahçe en seis puntos.

Ismael García junto a Okan Buruk e Irfan Saraloglu, ayudante técnico.

¿Cuál ha sido la clave del cambio del Galatasaray en los últimos años?

Estamos teniendo la fortuna que que las cosas están yendo bien e incluso las cosas están yendo para mejor. Es decir, la primera temporada después de tres años que Galatasaray no ganaba la liga, que son muchos años, se consiguió ganar la liga y aun encima se venía de una temporada muy de mucha frustración. Yo no estuve aquí, pero fue una temporada mala en todos los sentidos y faltaba un aire fresco.

Llegó un nuevo presidente, un nuevo director deportivo y un entrenador nuevo. Okan Buruk es un exjugador del Galatasaray y también de otros equipos como el Inter de Milán, Besiktas... es de la generación que se considera de oro que llegó a las semifinales del Mundial del 2002. Un ex jugador de una magnitud altísima en el en el país. Un estilo por generación y por importancia como Raúl González o Pep Guardiola.

¿Cómo es trabajar al lado de una leyenda como Okan Buruk?

Es una relación que empezó por medio de la necesidad de incorporar un nuevo asistente con una metodología europea. Desde el principio lo único que puedo decir es que está siendo una experiencia muy positiva por la facilidad que es trabajar con él. En el día a día es una persona súper cercana y desde el primer día me dio máxima responsabilidad y libertad para trabajar y eso todo lo facilita.

Toda la magnitud que tiene como entrenador y como ex jugador en este país... no quiere decir que sea un semidiós, pero la verdad es que tiene una magnitud muy grande. Él es una persona humilde, con cero ego que quiere hacer las cosas bien y hacerlas en equipo.

En una temporada donde están invictos en la Superliga turca, ¿ha sido un fracaso o una decepción caer eliminados a las primeras de cambio de la Europa League?

Ha sido una decepción grandísima, no quiero tirar de tópicos porque yo creo que el fracaso es cuando de verdad no lo intentas, pero sí una decepción mayúscula porque considerábamos por la liguilla que habíamos hecho que podíamos ser uno de los candidatos para luchar por el título. Entonces que en la primera eliminatoria quedemos fuera ha sido una decepción grande.

¿Qué le falta al Galatasaray para asentarse en Europa?

Muchas veces puede influir en este tipo de equipos que no están en una liga entre las cinco mejores el tratar de dar el 100% cuando en ocasiones el nivel de la liga doméstica no te exige estar al 100%. Todos los partidos son difíciles, pero no todos te exigen dar el máximo. Para mí la clave es que todo empiece desde una autoexigencia de todas las personas del club para intentar hacer las cosas mejor.

Por lo tanto, ¿su situación se puede asemejar a lo que le ocurre al PSG?

Considero que no es ningún tipo de excusa, pero en ese tipo de de equipos la liga es la que da la forma a un club en todos los sentidos. Cuando la liga es una exigencia máxima como la Premier League, La Liga o la Serie A hay muy pocos partidos donde la sensación que si no vas con la quinta marcha puesta ganas de manera fácil. Esa es la sensación que tengo yo.

Ismael García junto con Davinson Sánchez, Icardi, Lucas Torreira y Muslera.

Por su carisma y su personalidad, ¿se imaginaba que Mourinho fuera también un "torbellino" en Turquía?

Sí, porque el presente es una cosa, pero es importante saber el pasado. La realidad es que Mourinho es un grandísimo entrenador, pero que no deja indiferente a nadie.

¿Qué supone para el país otomano tener un entrenador de su perfil?

A nivel deportivo es un lujo para la competición porque estamos hablando de uno de los mejores entrenadores de la historia. A nivel mediático Turquía es un país donde las redes sociales, la polémica... todas las cosas no deportivas están dentro de la cultura. Un entrenador de este tipo me imagino que también mejora esa otra faceta, la cual yo creo que no beneficia a la parte futbolística, pero que es parte del negocio.

Según el comunicado de la Federación Turca de Fútbol ante la sanción a Mourinho, "sus palabras podían alentar a la violencia y el desorden en los deportes y contenían un significado divisivo y divisorio para la sociedad que podría causar incidentes entre los aficionados". Según este fragmento, ¿cree que Mourinho puede suponer un peligro de cara a que se incremente el cisma de tensión en los partidos?

Yo creo que Mourinho no es una persona peligrosa para el fútbol y también creo que él no está orgulloso de las palabras que realizó después del partido. No hay mucho más que decir. Yo estoy convencido que Mourinho no está orgulloso de las palabras que dijo, son inoportunas. Todo el mundo tiene tiene derecho a equivocarse.

¿Qué reacción tuvo cuando escuchó lo de "saltaban como monos"?

Mucha tranquilidad. Consideré que como le pasa a cualquier entrenador al acabar el partido las emociones juegan un papel a la hora de gestos, declaraciones... Tenemos que entender que somos seres humanos y a lo mejor aún estaba bajo el efecto del partido, las emociones y sinceramente, pues eso, realizó unos comentarios inoportunos.

¿Los árbitros turcos tienen tanta influencia en los partidos como sugiere Mourinho?

Con mi experiencia después de trabajar en cuatro en cuatro países, los árbitros cometen errores en todos, en todos los países. Pero tampoco nos tenemos que olvidar que los árbitros son parte del juego. Entonces tenemos que respetarnos entre todos e intentar ayudarlos. Yo creo que es algo fundamental que nos estamos olvidando, que los tenemos que intentar es ayudarnos entre todos para hacer el fútbol turco lo mejor posible. Nos falta un poquito ese sentimiento de ayuda, de intentar a veces cooperar dentro de que hay una una competitividad legítima.

Álvaro Morata en la firma del contrato con el Galatasaray.

¿En qué momento se plantean fichar a Álvaro Morata?

La realidad de este fichaje es que es algo que pasa muy rápido por una oportunidad de mercado, es decir no es algo que se llevase trabajando durante muchas semanas. Aparece la situación de que Álvaro no está contento en el Milan. Yo creo que cualquier equipo en el mundo estaría encantado de poder tenerlo y a mí me consta que ha tenido muchas ofertas tanto de Europa como de fuera de Europa. Creo que él elige el Galatasaray valorando un poco la magnitud del club, valorando todo el interés que hemos mostrado de mil maneras y la verdad, solo nos podemos sentir afortunados de tenerlo.

Después de un mes casi que lleva con nosotros, yo hasta puedo decir que lo gran jugador que es, pues es lo mismo o incluso mejor persona. Me he llevado una grandísima sorpresa porque me parece un chico super humilde para toda la carrera que ha tenido, con muchísimas ganas de querer aportar y de querer ayudar al equipo desde el primer día y de verdad que pues está siendo un verdadero placer poder tenerlo con nosotros.

¿Para el fútbol turco realmente ha tenido mucho impacto la llegada de Álvaro Morata de acuerdo a los jugadores de talla mundial que ya están allí jugando?

Grandísima, una influencia grandísima y atracción la que produjo el fichaje de Álvaro. Yo te puedo decir que en los últimos tres años, ha sido de la de la magnitud más grande que que he visto, sin ninguna duda. Morata es uno de los mejores fichajes que se ha hecho en los últimos años en el fútbol turco.

Por último, ¿se entiende en Turquía la falta de minutos que está teniendo Arda Güler?

Bueno, se trata primero con un grandísimo orgullo que un jugador turco sea parte de la plantilla del Real Madrid, porque tenemos que ser claros, ya formar parte de la plantilla del Real Madrid es un paso importantísimo en la carrera de cualquier jugador. Aquí no se tiene ninguna duda de que Arda Güler puede triunfar en el Real Madrid.

En cuanto a la escasez de minutos se respeta porque la opinión que se tiene del Real Madrid en Turquía es de respeto y grandeza, en el sentido digamos que que se puede entender todo. Mi sensación es que piensan que a nivel del mundo futbolístico primero está el Real Madrid y el segundo, sea quien sea, está lejos.

Yo considero que cualquier cosa que diga Ancelotti, con la experiencia, con la inteligencia y con el talante que tiene, es para escucharlo. Además, creo que un jugador joven como Arda Güler sólo va a poder aprender de él.