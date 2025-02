Ceballos, lesionado grave: qué le ha pasado, cuándo tiempo estará de baja y qué partidos del Real Madrid se perderá

Los malos presagios con Dani Ceballos después de que se marchara llorando de Anoeta se han confirmado. El futbolista del Real Madrid sufre una lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda que le tendrá alejado de los terrenos de juego durante dos meses.

El infortunio llegó prácticamente en el último minuto de partido frente a la Real Sociedad. Un choque rodilla con rodilla contra Kubo que le hizo retorcerse de dolor y abandonar el terreno de juego sin apenas apoyar la pierna derecha sobre el césped.

Ceballos se dio cuenta al instante de que no se trataba únicamente de una contusión. Algo más le había ocurrido cerca de su rodilla. Se retiró al vestuario entre lágrimas tras el pitido final y animado por todos sus compañeros.

La lesión del utrerano llega en un momento en el que estaba siendo una pieza clave en el Real Madrid. Con él, el conjunto blanco había recuperado algo de claridad en el juego, especialmente en la salida de balón. Ceballos había cogido el testigo de Kroos y su presencia mejorada todos los registros de los de Ancelotti.

Tras conocerse la lesión, el centrocampista andaluz se mostró "muy triste por tener que parar" en el que "sentía" que era su "mejor momento". "Muy triste por no poder ayudar a mi equipo en este tramo tan importante de la temporada. Y muy triste por tener que parar en el que sentía que era mi mejor momento…", compartió en sus redes sociales.

"Pero el fútbol es así, no siempre es fácil, y mucho menos justo. Así que toca afrontarlo con fuerzas, con ganas de luchar y con la certeza de que volveré aún más fuerte. Esto no ha acabado. He salido de peores. Gracias por tanto cariño… Nos vemos pronto, antes de lo que pensáis. HALA MADRID!", añadió.

Ceballos tendrá que parar en un momento muy delicado de la temporada para el Real Madrid. Ancelotti volverá a tener un quebradero de cabeza para confeccionar un once que ya había encontrado y hacerlo en un tramo con partidos vitales prácticamente cada tres días.

Sin ir más lejos, no podrá estar en la eliminatoria contra el Atlético de Madrid de octavos de final de la Champions. Además, en el partido de ida tampoco estará Jude Bellingham por lo que Ancelotti tendrá más problemas si cabe para dibujar su equipo titular.

Calendario que se pierde

Real Betis - Real Madrid (Sábado, 1 marzo, 18:30 - La Liga)

(Sábado, 1 marzo, 18:30 - La Liga) Real Madrid - At. Madrid (Martes, 4 marzo, 21:00 - Champions League)

(Martes, 4 marzo, 21:00 - Champions League) Real Madrid - Rayo Vallecano (Domingo, 9 marzo, 16:15 - La Liga)

(Domingo, 9 marzo, 16:15 - La Liga) At. Madrid - Real Madrid (Miércoles, 12 marzo, 21:00 - Champions League)

(Miércoles, 12 marzo, 21:00 - Champions League) Villarreal - Real Madrid (Sábado, 15 marzo, 18:30 - La Liga)

(Sábado, 15 marzo, 18:30 - La Liga) Real Madrid - Leganés (30 o 31 de marzo - La Liga)

(30 o 31 de marzo - La Liga) Real Madrid - Real Sociedad (Martes 1 de abril, 21:30 - Copa del Rey)

(Martes 1 de abril, 21:30 - Copa del Rey) Real Madrid - Valencia (5 o 6 de abril - La Liga)

(5 o 6 de abril - La Liga) Posible ida de cuartos de Champions (8 o 9 de abril)

(8 o 9 de abril) Alavés - Real Madrid (12 o 13 de abril - La Liga)

(12 o 13 de abril - La Liga) Posible vuelta de cuartos de Champions (15 o 16 de abril)

(15 o 16 de abril) Real Madrid - Athletic (19 o 20 de abril - La Liga)

(19 o 20 de abril - La Liga) Getafe - Real Madrid (22 o 23 de abril - La Liga)

(22 o 23 de abril - La Liga) Posible final de Copa del Rey (26 de abril)

En total, Ceballos se podría perder hasta 13 partidos con el Real Madrid. 11 seguro y también unos hipotéticos cuartos de final de Champions. Podría regresar en el Clásico de mayo contra el Barça.