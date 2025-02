Ancelotti encaja las piezas del puzle del Real Madrid y su cuenta pendiente está ahora en el banquillo

La mejoría de las últimas semanas del Real Madrid tiene su base en el once que ha consolidado Ancelotti, con Valverde por la derecha en defensa, la pareja Tchouaméni - Ceballos en el centro del campo y los 'Cuatro Fantásticos' —Bellingham, Mbappé, Vinicius y Rodrygo— de ataque. De cara a lo que viene, partiendo por las semis de Copa del Rey que afronta desde este miércoles ante la Real Sociedad (21.30 horas), tiene una misión.

Enchufar a jugadores como Camavinga o David Alaba, reforzar a Fran García, Arda Güler y Endrick y que Modric y Brahim también se sientan titulares —sin serlo— es el objetivo de Ancelotti ante un calendario tan cargado, con las tres competiciones en juego y teniendo que cubrir bajas puntuales en partidos importantes, como ocurrirá ante la Real, este miércoles, con Valverde —descansará— o con Bellingham en el próximo partido de Liga y en la ida de Champions League contra el Atleti.

En las últimas semanas, el Real Madrid ha evolucionado notablemente gracias a la reincorporación de jugadores clave y a nuevas alternativas que han permitido a Ancelotti ampliar sus opciones. Desde el regreso de Alaba a la recuperación de Ferland Mendy pasando también por la polivalencia de Fede Valverde o Aurélien Tchouaméni, han fortalecido defensa, medular y ataque y posibilitado enfrentar un calendario exigente.

Con la vuelta de Alaba al once, Ancelotti recupera una pieza esencial que refuerza la zaga, aliviando la sobreexplotación de Rüdiger. Además, la destacada aparición de Raúl Asencio, capaz de jugar de central o lateral, ofrece al técnico nuevas alternativas que aportan equilibrio y versatilidad en momentos de presión.

Tras 14 meses fuera, los esfuerzos serán medidos con cautela. Eso sí, sus sensaciones como titular ante el Girona fueron buenas y puede tener paso en alguna de las grandes citas que están por venir, mirando especialmente al 'Euroderbi' en octavos de Champions.

En el sector ofensivo, el equipo enfrenta el reto de suplir la ausencia de Bellingham, sancionado para dos partidos: en Liga contra el Betis y en Champions en la idacontra el Atlético. Ante ello, Ancelotti apunta a 'tirar' de Brahim, como ya hizo contra el Girona, a pesar de desplazarlo de su posición habitual. La alternativa es Modric, que también se salió en el partido frente a los de Míchel —golazo incluido—.

El ambiente en el vestuario es optimista, pues el técnico observa un crecimiento en las alternativas y un buen estado anímico. Tras una temporada difícil, las piezas del puzle comienzan a encajar, permitiendo a Ancelotti mirar al futuro con expectativas renovadas y opciones decisivas.

Ancelotti presencia cómo Bellingham abandona el terreno de juego tras su expulsión en Pamplona Reuters

Sin embargo, se critica a Carletto por el manejo del banquillo, ya que realiza cambios tardíos y utiliza pocas sustituciones. El Real Madrid acumula apenas 1.571 minutos de suplentes y una suma total de 95 apariciones desde el banquillo, muy por debajo de rivales como el Atleti y el Barcelona, que ofrecen mayor rotación y minutos a sus reservas, evidenciando una gestión que limita las oportunidades de los jugadores de la segunda unidad.

Aunque la rotación es limitada, los suplentes han tenido un impacto notable. En conjunto, han aportado cuatro goles y cinco asistencias, participando en un tanto cada 174 minutos, lo que los sitúa entre los mejores de la Liga.

Güler y Endrick

La integración de jóvenes talentos sigue siendo un reto. Arda Güler y Endrick, a pesar de su potencial, tienen minutos limitados en el once titular. Güler apareció en Copa contra el Leganés, siendo esta su única participación en los últimos siete partidos, y Endrick acumula solo 402 minutos en 24 partidos. Esta situación evidencia la necesidad de paciencia y de un proceso gradual para que los jóvenes se adapten al nivel del club.

En rueda de prensa, Ancelotti subrayó este martes la importancia de la paciencia de los jóvenes: "Todos los jugadores que tengan dudas pueden venir al despacho a hablar conmigo. Yo hablo con Endrick y con todos los jóvenes. Leo que hay un caso Güler, pero aquí no ha llegado. Es un proceso que han tenido todos los jugadores jóvenes como Vini Jr., Rodrygo o Valverde. Necesita tiempo para incorporarse a la mejor plantilla del mundo. La competencia es muy alta, todo el mundo lo tiene que entender", aseguró.

Endrick se lamenta por una ocasión fallada ante el Leganés Reuters

Además, Carletto disparó sutilmente contra el entorno de Güler: "Estoy todos los días con ellos. Todos los días le veo más o menos contento y es normal. No quiero ver a un jugador feliz cuando no juega. Veo a un jugador que trabaja, aprende y quiere jugar. Esto es una pequeña parte del tiempo que yo paso con él. Él pasa mucho tiempo con otras personas. No sé si tienen la misma idea que tengo yo con él. Para que mejore y pueda jugar en el Real Madrid. Esto es una falta de comunicación", señaló.

Desde los más jóvenes —Güler y Endrick— hasta los más experimentados —Modric y Alaba—, además de otros jugadores en su plenitud —Brahim y Camavinga—, Ancelotti busca el equilibrio con su banquillo tras haber establecido su equipo de gala. Con un calendario que no da un respiro, se antoja necesario para que el Real Madrid siga soñando con todo. Ante la Real Sociedad, en Anoeta, será la primera prueba.