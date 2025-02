Mbappé se pide al Atlético de Madrid para octavos de la Champions: "Es mejor, porque así no viajamos"

El gran protagonista de la noche en la victoria del Real Madrid ante el Manchester City fue Kylian Mbappé. El delantero francés firmó su primer 'hat-trick' en el Santiago Bernabéu como futbolista del equipo blanco y encarriló el pase del conjunto blanco a los octavos de final.

"Ha sido una noche perfecta para el equipo. Queríamos ganar, clasificarnos. Para nosotros es lógico que el Madrid esté en los octavos de final de la Champions, pero cuando juegas con el City es siempre un partido difícil. Sabemos que en casa somos muy fuertes", comentó el ariete nada más terminar el encuentro.

Lo más llamativo de todo fue la respuesta que dio Mbappé cuando le preguntaron a qué equipo se pedía para los octavos de final. El conjunto blanco puede enfrentarse al Atlético de Madrid o al Leverkusen: "Son dos grandes equipos, la verdad es que jugar contra Atlético o Leverkusen es difícil, pero para mí es mejor el Atlético porque así no viajamos, y es mejor un partido difícil sin tener que viajar".

Mbappé habló del punto de inflexión vivido en el partido de San Mamés: "Lo he dicho, que no quería venir aquí para jugar mal. Quiero jugar bien aquí, marcar una época, escribir historia en el Real Madrid y sabía que no lo podía hacer peor. El tiempo de adaptación se ha acabado y tengo que demostrar mi personalidad".

Además, añadió la importancia de que sus goles se vean reflejados en el rendimiento del equipo y se transformen en títulos: "Siempre he dicho que no tengo límite, que si puedo marcar 50 goles voy a marcarlos. Lo más importante es ganar títulos, porque en mi carrera he marcado muchos goles a veces para nada. Si marco muchos goles y marcamos títulos, lo firmo con mi sangre".

Los jugadores del Real Madrid celebra el tercer gol de Mbappé al Manchester City Reuters

"No soy la mejor persona para decir si es mi mejor noche. Yo estoy en el campo para jugar. Hoy ha sido un gran día para nosotros y tenemos que seguir así si queremos ganar lo que queremos ganar", dijo sobre si había sido su mejor noche.