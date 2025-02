Qatar amenaza con dejar el PSG y el resto de sus inversiones en Francia tras la última acusación sobre Al-Khelaïfi

Lío en Francia. El nombre de Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, vuelve a aparecer en las portadas acusado por la justicia francesa. El pasado 5 de febrero fue imputado por cargos de complicidad en compra de votos y violación de la libertad de voto, así como complicidad en abuso de poder "en detrimento de SCA Lagardère", si bien no fue detenido.

Al-Khelaïfi es investigado, según explica AFP, por presuntamente haber utilizado su influencia para conseguir que el fondo soberano del emirato (QSI), accionista del Grupo Lagardére, cambiara su voto en una disputa interna sobre la gobernanza del grupo, a cambio de una compensación. Los hechos ocurrieron en 2018.

La acusación sobre Al-Khelaïfi ha provocado una fuerte reacción en Doha, donde se encuentra el presidente del PSG. RMC Sport apunta que el gobierno de Qatar, irritado, amenaza con retirar sus inversiones en Francia, incluido en la cadena BeIN Sports y el PSG, de los que es propietario.

"Los qataríes están hartos de todos estos abusos. Persecuciones falsas, chantajes, críticas diarias, culpar a otros de su total incompetencia. Todos los problemas en Francia son culpa suya. Cada vez que intentan ayudar es aparentemente por 'poder blando'. Es puro abuso y todo el mundo está harto", habría afirmado una fuente cercana al gobierno qatarí al citado medio.

Además, otra fuente cercana a Al-Khelaïfi habría desmentido la implicación del presidente del PSG en el caso que se investiga: "Este dossier no tiene absoluta y categóricamente nada que ver con Nasser Al-Khelaifi, pero como de costumbre se le arrastrará a través de un proceso completamente falso como un nombre famoso, que aparentemente es responsable de todo y de nada, hasta que todo desaparezca silenciosamente sin ningún fundamento dentro de unos años".

Los jueces sospechan que Al Khelaifi pudo participar en el cambio de voto de uno de los administradores cataríes de ese consejo de administración en medio de la batalla que por el control del mismo mantenían en 2018 los multimillonarios Vincent Bolloré, dueño del grupo Vivendi, y Bernard Arnault, propietario del grupo LVMH.

En un primer momento, el representante qatarí votó en favor de Bolloré, que buscaba hacerse con el control del grupo en contra de su propietario histórico, Arnaud Lagardère. Pero, tras una reunión de este último con Al Khelaifi, cambió el sentido de su voto, según los investigadores. Pese a esa maniobra, Bolloré acabó con hacerse con el control del consorcio de medios de Lagardère en 2023, tras una dura batalla accionarial.

Al-Khelaïfi defendió su inocencia ante los investigadores: "Estoy sorprendido de estar hoy aquí. No he tenido ninguna influencia en este asunto. Me encuentro en medio de un asunto en el que no tengo ninguna relación, todo sobre la base de una única comunicación telefónica relativa a un problema con Qatar, una cuestión que tenía que transmitir, y mi papel se limitó a eso. Me gustaría que la situación fuera más clara, sobre todo a la vista de la respuesta de QIA", dijo al prestar declaración.