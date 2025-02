El RCD Espanyol no denuncia a Mapi León por su tocamiento sobre Daniela Caracas, pero la RFEF entrará de oficio

El RCD Espanyol ha decidido no presentar denuncia alguna por el polémico gesto de Mapi León, la jugadora del FC Barcelona, sobre Daniela Caracas, la futbolista periquita, en el derbi catalán del pasado fin de semana.

La polémica volvió a inundar la actualidad del fútbol femenino con la difusión de unas imágenes en las que se veía cómo Mapi León tocaba la zona de los genitales de su rival en pleno partido.

Tras el gran revuelo que se generó en torno a esta acción, el RCD Espanyol tenía hasta las 14:00 horas de este martes para presentar una denuncia ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, pero ha decidido no hacerlo.

Sin embargo, tal y como publica El Condidencial, el Comité de Disciplina de Primera División de Fútbol Femenino ha decidido abrir un procedimiento extraordinario. Por lo tanto, ahora un juez instructor tendrá que llamar a declarar tanto a Mapi León como a Daniela Caracas para que ambas ofrezcan sus respectivas versiones de lo sucedido.

Si corresponde, el instructor presentará una propuesta de sanción al Comité de la Real Federación Española de Fútbol, y posteriormente este deberá valorar esta propuesta.

Las dos versiones

El RCD Espanyol ya mostró su malestar en el día de ayer con lo sucedido entre Mapi León y su jugadora Daniela Caracas. El club periquito emitió un comunicado en el que alegó que lo sucedido era intolerable: "Se trata de una acción que consideramos inaceptable y que no debe pasar desapercibida".

"En una jugada del encuentro, la jugadora del FC Barcelona, María Pilar León, en medio de un forcejeo con nuestra futbolista, Daniela Caracas, realizó un gesto que vulnera la intimidad de nuestra jugadora. Si bien Caracas, en el momento, no pudo reaccionar a causa del impacto que le causó la situación; posteriormente, al asimilar lo sucedido, tomó conciencia de la gravedad del gesto, pero optó por no reaccionar airadamente para evitar una sanción disciplinaria y perjudicar al equipo", esgrimió el RCD Espanyol.

"Desde el RCD Espanyol defendemos a nuestra jugadora y condenamos cualquier acto que atente contra la integridad de las futbolistas en el campo", escribió el club blanquiazul.

Mapi León, por su parte, tardó en responder. Lo hizo a través de otro comunicado emitido por el propio Barça en el que, para sorpresa de muchos, negaba los hechos que se veían en las imágenes.

"En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar, la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas", empezó diciendo la futbolista del FC Barcelona.

"En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna diciéndole como reacción a dicho encontronazo: "Qué te pasa". NO hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello, insisto, es un simple lance del juego que no merece la difusión ni la importancia que está adquiriendo la noticia", aseveró.